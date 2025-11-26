Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Команда Флика впервые в истории не забила в матче Лиги чемпионов
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 08:59 |
Команда Флика впервые в истории не забила в матче Лиги чемпионов

Произошло это в 35-м матче немецкого специалиста в самом престижном турнире Европы

Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

«Барселона», проиграв в выездном матче 5-го тура Лиги чемпионов против «Челси» со счетом 0:3, стала первой командой, не сумевшей забить хотя бы один гол под руководством Ханс-Дитера Флика в самом престижном турнире Европы.

Голевая серия команд немецкого специалиста остановилась на отметке в 34 матча!

Вспомним все матчи, вошедшие в эту серию.

Ханс-Дитер Флик во главе «Баварии» в Лиге чемпионов:

  • 2:0 – Олимпиакос
  • 6:0 – Црвена Звезда
  • 3:1 – Тоттенхэм
  • 3:0 – Челси
  • 8:2 – Барселона
  • 3:0 – Лион
  • 1:0 – ПСЖ
  • 4:0 – Атлетико
  • 2:1 – локомотив
  • 6:2 – Зальцбург
  • 3:1 – Зальцбург
  • 1:1 – Атлетико
  • 2:0 – локомотив
  • 4:1 – Лацио
  • 2:3 – ПСЖ
  • 1:0 – ПСЖ

Ханс-Дитер Флик во главе «Барселоны» в Лиге чемпионов:

  • 1:2 – Монако
  • 5:0 – Янг Бойз
  • 4:1 – Бавария
  • 5:2 – Црвена Звезда
  • 3:0 – Брест
  • 3:2 – Боруссия Дортмунд
  • 5:4 – Бенфика
  • 2:2 – Аталанта
  • 1:0 – Бенфика
  • 3:1 – Бенфика
  • 4:0 – Боруссия Дортмунд
  • 1:3 – Боруссия Дортмунд
  • 3:3 – Интер
  • 3:4 – Интер
  • 2:1 – Ньюкасл Юнайтед
  • 1:2 – ПСЖ
  • 6:1 – Олимпиакос
  • 3:3 – Брюгге
  • 0:3 – Челси
Ньюкасл снова пострадал от Обамеянга, ставшего рекордсменом ЛЧ 2025/26
Челси – 3-й клуб в истории Лиги чемпионов по количеству побед над Барсой
Хаби АЛОНСО: «Всё складывается так, как я и ожидал»
