Команда Флика впервые в истории не забила в матче Лиги чемпионов
Произошло это в 35-м матче немецкого специалиста в самом престижном турнире Европы
«Барселона», проиграв в выездном матче 5-го тура Лиги чемпионов против «Челси» со счетом 0:3, стала первой командой, не сумевшей забить хотя бы один гол под руководством Ханс-Дитера Флика в самом престижном турнире Европы.
Голевая серия команд немецкого специалиста остановилась на отметке в 34 матча!
Вспомним все матчи, вошедшие в эту серию.
Ханс-Дитер Флик во главе «Баварии» в Лиге чемпионов:
- 2:0 – Олимпиакос
- 6:0 – Црвена Звезда
- 3:1 – Тоттенхэм
- 3:0 – Челси
- 8:2 – Барселона
- 3:0 – Лион
- 1:0 – ПСЖ
- 4:0 – Атлетико
- 2:1 – локомотив
- 6:2 – Зальцбург
- 3:1 – Зальцбург
- 1:1 – Атлетико
- 2:0 – локомотив
- 4:1 – Лацио
- 2:3 – ПСЖ
- 1:0 – ПСЖ
Ханс-Дитер Флик во главе «Барселоны» в Лиге чемпионов:
- 1:2 – Монако
- 5:0 – Янг Бойз
- 4:1 – Бавария
- 5:2 – Црвена Звезда
- 3:0 – Брест
- 3:2 – Боруссия Дортмунд
- 5:4 – Бенфика
- 2:2 – Аталанта
- 1:0 – Бенфика
- 3:1 – Бенфика
- 4:0 – Боруссия Дортмунд
- 1:3 – Боруссия Дортмунд
- 3:3 – Интер
- 3:4 – Интер
- 2:1 – Ньюкасл Юнайтед
- 1:2 – ПСЖ
- 6:1 – Олимпиакос
- 3:3 – Брюгге
- 0:3 – Челси
Hansi Flick has FAILED to see his team score in a UEFA Champions League game for the first time in his managerial career. 🤯 pic.twitter.com/13UYgG1vJK— Squawka (@Squawka) November 25, 2025
