Команда Флика впервые в истории не забила в матче Лиги чемпионов

«Барселона», проиграв в выездном матче 5-го тура Лиги чемпионов против «Челси» со счетом 0:3, стала первой командой, не сумевшей забить хотя бы один гол под руководством Ханс-Дитера Флика в самом престижном турнире Европы.

Голевая серия команд немецкого специалиста остановилась на отметке в 34 матча!

Вспомним все матчи, вошедшие в эту серию.

Ханс-Дитер Флик во главе «Баварии» в Лиге чемпионов:

2:0 – Олимпиакос

6:0 – Црвена Звезда

3:1 – Тоттенхэм

3:0 – Челси

8:2 – Барселона

3:0 – Лион

1:0 – ПСЖ

4:0 – Атлетико

2:1 – локомотив

6:2 – Зальцбург

3:1 – Зальцбург

1:1 – Атлетико

2:0 – локомотив

4:1 – Лацио

2:3 – ПСЖ

1:0 – ПСЖ

Ханс-Дитер Флик во главе «Барселоны» в Лиге чемпионов:

1:2 – Монако

5:0 – Янг Бойз

4:1 – Бавария

5:2 – Црвена Звезда

3:0 – Брест

3:2 – Боруссия Дортмунд

5:4 – Бенфика

2:2 – Аталанта

1:0 – Бенфика

3:1 – Бенфика

4:0 – Боруссия Дортмунд

1:3 – Боруссия Дортмунд

3:3 – Интер

3:4 – Интер

2:1 – Ньюкасл Юнайтед

1:2 – ПСЖ

6:1 – Олимпиакос

3:3 – Брюгге

0:3 – Челси