  4. Тренер Олимпиакоса: «Я уже дважды обыгрывал Реал»
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 04:44 |
Мендилибар поделился ожиданиями от матча против мадридцев

Getty Images/Global Images Ukraine. Хосе Луис Мендилибар

Главный тренер «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар, который на протяжении многих лет тренировал испанские клубы, поделился ожиданиями от домашнего матча 5–го тура Лиги чемпионов против «Реала».

«Я уже дважды обыгрывал «Реал», но и много раз проигрывал. Мой стиль игры не меняется, независимо от команды, которую я тренирую.

«Реал» почти никому не проиграет, но завтра – хорошая возможность попытаться. У них большой опыт в матчах такого уровня, их история говорит сама за себя. Они не будут нервничать», – сказал Мендилибар.

Игра между «Олимпиакосом» и «Реалом» пройдет сегодня, 26 ноября, в 22:00 по киевскому времени. У мадридцев после 4 туров 9 очков, а греческая команда набрала всего 2 балла.

Хосе Луис Мендилибар Олимпиакос Пирей Реал Мадрид Лига чемпионов
Михаил Олексиенко Источник: УЕФА
