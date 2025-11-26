Реал нашел невероятную замену Алонсо. Это один из лучших тренеров

Немецкий специалист Юрген Клопп может стать новым главным тренером мадридского «Реала».

В клубе все более серьезно рассматривают этот вариант на фоне нестабильных результатов команды. «Сливочные» не могут выиграть уже три матча подряд, а на Хаби Алонсо усиливается давление как со стороны руководства, так и со стороны болельщиков.

Если негативная серия продолжится, в Мадриде готовы выйти на контакт с Клоппом и предложить ему возглавить команду.

Бывший президент «Баварии» Ули Генесс добавил интриги, заявив, что видит Клоппа именно на тренерском мостике, а не в офисе Red Bull, где он сейчас работает.

Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года приступил к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления Red Bull.