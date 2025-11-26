Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гвардиола признал свои ошибки после 0:2 от Байера
Лига чемпионов
Гвардиола признал свои ошибки после 0:2 от Байера

Тренер Манчестер Сити подытожил результаты матча в ЛЧ

УЕФА. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча против «Байера» в 5–м туре группового этапа Лиги чемпионов (0:2).

О том, что он сказал в раздевалке после матча.

«Это останется между нами».

Об игре.

«Я беру на себя всю ответственность, но все же считаю: хотя в стартовом составе вышли выдающиеся игроки, нам не хватало того, что необходимо при игре на самом высоком уровне. Теперь мы должны бороться в следующих встречах».

«Байер» выглядел хорошо. В целом мы тоже действовали очень неплохо, у нас было больше голевых возможностей, чем у них, но это были полумоменты.

О 10 изменениях в стартовом составе.

«Если бы мы выиграли, это не стало бы проблемой. Но я должен признать, что, возможно, это многовато. Однако, учитывая, что мы играем каждые два-три дня, мы обязаны [вносить изменения]. Но, судя по результату, возможно, их было слишком много».

О матче слудующем матче в ЛЧ с «Реалом».

«У нас еще есть время».

Михаил Олексиенко Источник: BBC
