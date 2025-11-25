100-й матч Гвардиолы во главе Сити в ЛЧ. Сколько у Фергюсона и Венгера?

Матч 5-го тура Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Байером станет юбилейным, 100-м для Пепа Гвардиолы во главе горожан в самом престижном турнире Европы.

Испанский специалист станет лишь третьим, кто достиг такой отметки с английской командой в ЛЧ.

Первыми двумя были Алекс Фергюсон с Манчестер Юнайтед (190) и Арсен Венгер с Арсеналом (177).

Тренеры с 100+ матчами во главе английских команд в Лиге чемпионов:

190 – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)

177 – Арсен Венгер (Арсенал)

100 – Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)