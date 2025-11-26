Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал нашел замену Винисиусу и готов побить собственный трансферный рекорд
Испания
26 ноября 2025, 20:47 | Обновлено 26 ноября 2025, 20:58
Мадридцы готовы купить Холанда

Getty Images/Global Images Украина. Винисиус Жуниор и Эрлинг Холанд

В «Реале» обострилась ситуация вокруг Винисиуса Жуниора, который требует значительного повышения зарплаты.

Руководство не готово идти на его условия и уже рассматривает возможность продажи, тем более что клубы из Саудовской Аравии готовы предложить более 200 млн евро. На этом фоне мадридцы активизировали интерес к лидеру «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.

По данным испанских СМИ, «Реал» готовит предложение около 150 млн евро – это может быть новый трансферный рекорд клуба. В клубе считают, что норвежец может стать центральной фигурой нового проекта и вернуть команде стабильность в атаке.

Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд готов перейти в «Реал», если оттуда уйдет одна суперзвезда.

трансферы Реал Мадрид Манчестер Сити чемпионат Саудовской Аравии по футболу Винисиус Жуниор трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Эрлинг Холанд
Дмитрий Олийченко Источник: Fichajes.net
Комментарии 0
