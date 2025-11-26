Реал нашел замену Винисиусу и готов побить собственный трансферный рекорд
Мадридцы готовы купить Холанда
В «Реале» обострилась ситуация вокруг Винисиуса Жуниора, который требует значительного повышения зарплаты.
Руководство не готово идти на его условия и уже рассматривает возможность продажи, тем более что клубы из Саудовской Аравии готовы предложить более 200 млн евро. На этом фоне мадридцы активизировали интерес к лидеру «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.
По данным испанских СМИ, «Реал» готовит предложение около 150 млн евро – это может быть новый трансферный рекорд клуба. В клубе считают, что норвежец может стать центральной фигурой нового проекта и вернуть команде стабильность в атаке.
Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд готов перейти в «Реал», если оттуда уйдет одна суперзвезда.
