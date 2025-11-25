Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Динамо установило новый антирекорд клуба по итогам 13-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
Динамо установило новый антирекорд клуба по итогам 13-го тура УПЛ

Киевляне никогда не опускались так низко в турнирной таблице

Динамо Киев

После поражения в матче 13-го тура УПЛ от «Колоса» (1:2) и ничьей в матче «Зари» и «Александрии» (2:2), «Динамо» опустилось на седьмое место в турнирной таблице.

Киевляне установили новый антирекорд клуба. До этого ни разу в истории «Динамо» не находились так низко после 10+ туров УПЛ.

Ранее худшим положением «бело-синих» на таком этапе сезона было 6-е место после 13-го тура в сезоне 2013/14 и 6-е место после 15-го тура в сезоне 2022/23.

В обоих этих розыгрышах киевляне в итоге финишировали на 4-м месте в чемпионате, что является антирекордом клуба.

По теме:
ШИЩЕНКО о том, что не стал главным тренером Полесья: «Была обида»
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с тремя иностранными специалистами
Шищенко рассказал, почему отказался от практики штрафования игроков
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига антирекорд
Иван Чирко Источник: Динамо Киев от Шурика
