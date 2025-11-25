Динамо установило новый антирекорд клуба по итогам 13-го тура УПЛ

После поражения в матче 13-го тура УПЛ от «Колоса» (1:2) и ничьей в матче «Зари» и «Александрии» (2:2), «Динамо» опустилось на седьмое место в турнирной таблице.

Киевляне установили новый антирекорд клуба. До этого ни разу в истории «Динамо» не находились так низко после 10+ туров УПЛ.

Ранее худшим положением «бело-синих» на таком этапе сезона было 6-е место после 13-го тура в сезоне 2013/14 и 6-е место после 15-го тура в сезоне 2022/23.

В обоих этих розыгрышах киевляне в итоге финишировали на 4-м месте в чемпионате, что является антирекордом клуба.