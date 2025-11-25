ШИЩЕНКО о том, что не стал главным тренером Полесья: «Была обида»

Главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко рассказал, как воспринял то, что ему не дали продолжить работу с «Полесьем» после выхода в еврокубки.

– Не знаю. Я очень благодарен Геннадию Владиславовичу Буткевичу за ту возможность, которую он мне дал, потому что я, наверное, первый тренер, который так долго шел к УПЛ – 14 лет. До меня никто такого не делал. Для меня действительно было такое обида – для себя – что мне не дали возможность работать дальше, но на президента клуба – никакой, потому что он очень много для меня сделал.

Я понимаю, что там влияли некоторые люди, которые, наверное, говорили не те вещи, которые нужно. Их уже нет, но они убедили его не продолжать сотрудничество.

Он вызвал меня на базе, сказал: «Для меня это больно, но ты не будешь главным тренером». Я поблагодарил и спросил, видит ли он, чтобы я работал дальше в клубе, а он сказал: «Да, я хочу, чтобы ты остался», и я работал в клубе дальше. Я ему очень благодарен, потому что если бы не это, я бы сейчас здесь не был. Мы бы сейчас так не разговаривали.

Когда у меня было предложение из «Оболони», я ему первым позвонил и рассказал о нем. Конечно, где-то по голосу я почувствовал, что он не сильно рад, но он сказал, что я амбициозный, он примет любое мое решение и пожелал мне успеха.

Как долго мне это болело? Наверное, пока я не перешел в «Оболонь».

