Украина. Премьер лига
25 ноября 2025, 23:15 |
Иностранный клуб намерен подписать защитника Динамо и сборной Украины

Турецкий «Трабзонспор» заинтересован в услугах 20-летнего Тараса Михавко

Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михавко

Турецкий «Трабзонспор» определился с трансферными приоритетами и составил список футболистов, которых планирует подписать в первую очередь. Об этом сообщил Gunebakis.

«Бордово-синие» заинтересованы в услугах 20-летнего защитника киевского «Динамо» и сборной Украины Тараса Михавко, также намерены оформить трансфер 19-летнего защитника французского «Ренна» Абдельхамида Будлаля.

«Согласно отчёту главного тренера «Трабзонспора» Фатиха Текке, клуб намерен инвестировать в молодых и перспективных игроков. В связи с ограниченной квотой на легионеров, турецкий клуб расстанется с некоторыми игроками, чтобы подписать футболистов из чемпионатов Франции и Украины», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне Михавко провел 21 матч на клубном уровне, в которых забил три гола. Контракт центрального защитника с «бело-синими» истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет шесть миллионов евро.

чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Динамо Киев Тарас Михавко трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Günebakış Haber
