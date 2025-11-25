Тест на дикцию, смех над Барсой и Мбаппезависимость. Обзор 13 тура Ла Лиги

«Барселона» на футбольном поле – одна из лучших в мире. Топ-команда, вообще нет вопросов и трудно критиковать. Но вот вне футбольного поля... Ну, давайте начистоту: в последние годы это команда-мем. И я даже не буду в очередной раз разгонять разговор о том, что в клубе 3 топ-вратаря и только 1 сильный центральный защитник. Нет, давайте об откровенно забавном. Новость перед выходными: Левандовски попросили не забивать голы в конце чемпионского сезона с Хави. Хотели избежать выплаты бонусов «Баварии»: вот настолько велика потребность в экономии. Все посмеялись над этим перед уик-эндом, а потом «Барселона» открыла недостроенный «Камп Ноу». Там кран возле стадиона стоял! Каждая такая вроде бы мелочь – имиджевый провал. Над «Барселоной» смеются так сильно, как никогда. И только положительные результаты сдерживают фанатов клуба от истерики. Болеть за каталонцев в 2025 году трудно.

Впрочем, в последние недели за «Реал» – тоже. Мы как-то очень незаметно пришли к тому, что лучше всего в ноябре быть болельщиком «Атлетико»... Об этих и других страшных и не только вещах поговорим в традиционном обзоре тура Ла Лиги. И да, о Ванате тоже скажу.

Мбаппезависимость

Вот мы говорим, что «Сити» не побеждает без голов Холанда и что Эрлинг – половина команды для «Манчестера». Но тут такое дело… Мбаппе ведь такой же. 63% голов «горожан» – ногами норвежца или с его ассистов, 57% мячей «сливочных» – при прямом участии француза. Мы мало об этом говорим, но «Реал» имеет крайне высокую зависимость от вклада своего лидера. Для осознания масштаба проблемы: «Ливерпуль» в чемпионском сезоне в АПЛ забил с помощью Салаха «всего» 55% своих голов. Или мадридцы найдут способ отличаться без вклада Килиана, или продолжат страдать. Сейчас Мбаппе без голов 3 матча подряд – «Реал» без побед столько же. На этот раз одолеть не удалось даже скромный «Эльче» (2:2). Однако бить тревогу и устраивать истерику по поводу работы Хаби рано: мы же не Винисиус.

Рандом вернулся!

В этом сезоне «Бетис» не был собой: выступал слишком убедительно. Вспомните прошлый розыгрыш. Тогда коллектив собрал полноценное бинго из всех возможных достижений и «достижений» в Примере. Например, не проиграл ни разу каждому из «классического» испанского трио дома. Зато уступил клубу из зоны вылета. Имел отрезок из 6 подряд побед в ЛЛ. Но в какой-то момент дома не побеждал 5 раз подряд – оставлял фанатов без праздника в течение нескольких месяцев. Команда-случай. Есть настрой и пошла игра – будет победа, нет и не пошла – ну, не очень-то и хотелось сегодня побеждать... И вот этот «Бетис» возвращается: в этом туре не одолел дома «Жирону» (1:1). В прошлом, кстати, не победил и «Валенсию» – еще одного аутсайдера. Рандом снова с командой! Наверное, это плохо. Но есть и хорошая новость: Иско вернулся! Сразу с ассистом.

Биполярочка

«Атлетико» дома и в гостях – разные команды по результатам. Хорошо, привыкли и смирились. Но ведь коллектив как будто даже идентифицирует себя по-разному на разных аренах... В Мадриде «Атлетико» имеет лучшую по xG атаку в чемпионате со средним показателем созданных шансов на 2.74 гола/матч. А за пределами столицы Испании это число меняется на... 1.24. Падение более чем в 2 раза. Просто для понимания ситуации: в последнем домашнем туре лучшим игроком матча стал Альварес с 11 ударами и пасами под удары партнеров, а теперь топ-1 по оценке в составе – Руджери, который защитник. Альварес пробил в гостях по воротам соперника только 1 раз, а Руджери в последнем домашнем матче был среди худших в команде. Если Симеоне перед гостевыми играми лгать, что тот в Мадриде, «Атлетико» будет выигрывать и забивать 3+ всегда. А пока только 1:0 на поле «Хетафе». И уже только -4 от «Реала» в таблице...

Секретный агент Нико

Летом футболист не переехал в «Барселону», выбрав контракт почти на всю жизнь с «Атлетиком» – еще одно хи-хи и имиджевый провал каталонцев. Поэтому в первом после этого фейла матче Нико на «Камп Ноу» его обильно освистывали трибуны. И зря: Уильямс явно приезжал на этот раз в Каталонию не для того, чтобы играть против «Барселоны». Более того: он играл за нее. Просто в другой футболке. Нико заменили на 55 минуте, однако это не помешало ему стать игроком с наибольшим в двух командах количеством потерь мяча в составе. У Нико 0 действий в защите и 1 упущенный топ-момент: даже не попал по воротам после прострела партнера. Уильямс сделал все, чтобы его «Атлетик» не претендовал на результат против «Барселоны» (0:4). Может, трансфер все-таки состоялся за закрытыми дверями, и Нико теперь – тайный агент каталонцев? Присмотримся.

Уникальная селекция

Серьезные абзацы в блоке о самых интересных матчах закончились – этот таким не будет. У многих команд в Испании есть какой-то особый подход к комплектации состава. Например, «Реал» покупает звезд, «Барселона» ставит на воспитанников, а «Атлетик» играет только местными. Но это мы все уже знаем. А как насчет «Сосьеадада»? Кажется, я его рассекретил: здесь принципиально покупают игроков с непроизносимыми фамилиями на ведущие роли. Один из лидеров – Оярсабаль, в матче в выходные забил Барренечеа, а ассистировал Горротксатеги. Есть фамилия из двух частей, Чалета-Цар, есть принципиальное желание посадить на скамейку тех, чья состоит из наибольшего количества букв: Одриосола, Торриентес. Неудивительно, что с Мерино и Субименди расстались так легко: слишком легко произносить. В матче команды с «Осасуной» (3:1) в субботу комментаторы настрадались. В очередной раз. Работу на играх «Сосьедада» им должны оплачивать Х2 за эту проверку на дикцию.

О других матчах

«Вильярреал» одолел «Мальорку» (2:1), чтобы дать мне возможность написать эту строку: «субмарина» может возглавить таблицу Ла Лиги уже по итогам следующего тура. У нее всего -3 от «Реала». С таким же счетом «Эспаньол» одолел «Севилью» (2:1), благодаря чему закрепился в топ-6 – теперь, скорее всего, первый круг завершит в верхней половине таблицы: кто бы мог себе такое представить перед стартом сезона? «Леванте» впервые в сезоне провел матч с менее чем двумя голами. Испортила всю малину «Валенсия» (1:0). «Сельта» прервала 6-матчевую серию с 2+ забитыми. Хотя вряд ли из-за этого очень сильно расстраивается: чтобы победить «Алавес», хватило отличиться только раз (1:0). Единственную нулевую ничью в туре расписали «Овьедо» и «Райо» (0:0). Первый попал в каркас, второй не реализовал пенальти – мировая здесь по делу.

Сборная тура

Возьму Ваната. А почему бы и нет? Нет вот этого патриотического желания отметить именно Влада, но посудите сами: кого еще? В туре ни один форвард не забил больше гола. А украинец направил свой в ворота более классного, чем его команда, соперника. Мяч – важный, вывел команду вперед и позволил добиться результата. К тому же, Ванат дважды пасовал под удары партнеров – лучший в составе по этому показателю. И фолы на себе зарабатывал. Самый достойный среди претендентов на позицию – берем. Помогать ему на флангах будут Ямаль и Торрес. У первого на счету 2 ассиста, у второго – 2 гола. На двоих разобрались с крепким «Атлетиком». С Ванатом образуют самое мобильное трио Испании.

Наша тройка в центре поля будет максимально сбалансированной: игрок с уклоном в атаку, футболист с акцентом на защиту и универсал, который умеет все. Выше всех – Беллингем из «Реала». Пока Мбаппе с его голами «в отпуске», главный в атаке мадридцев – именно Джуд. На его счету в эти выходные гол+пас, без которых команда даже ничьей против «Эльче» не добилась бы. Почему? Потому что активным в центре поля в составе соперника был Фебас – еще один игрок нашей сборной. Он с нами уже в третий раз, поэтому если вы читаете выпуски рубрики регулярно, помните о том, насколько разные у него таланты. Теперь забил. Сверху к голу добавил 5 отборов – рекорд матча. Последний в нашей тройке – опорник «Сосьедада» Горротксатеги. Ассист и 12 оборонительных действий: что еще нужно?

Кстати, «Сосьедад» станет одной из двух команд, из которых у нас будет целых два представителя в сборной. Второй – защитник Чалета-Цар. У нас за 13 оборонительных действий, 9 из которых – выносы. Никто в матче не контролировал верх лучше него. В паре с ним сыграет Алонсо из «Сельты» – бывший крайний защитник, который полезнее с мячом, чем без него. Ну, обычно. На этот раз помогал именно в обороне: благодаря его 9 защитным действиям «Сельта» впервые в сезоне Примеры не пропустила в гостях. Отмечаем. Наши фланги защиты – Руджери из «Атлетико» и Корея из «Валенсии». Оба помогли командам сыграть на ноль, причем на двоих совершили 11 выносов – топ для крайних. Первый еще и стал топ-1 в команде по пасам под удары.

Вратарь? Идем самым простым путем и ставим кипера «Овьедо» Эсканделя, который отбил пенальти в матче с «Райо» (0:0). Благодаря ему команда не пропустила только в третий раз в сезоне, против участника еврокубков – вообще впервые. Сыграет наша сборная по схеме 4-1-4-1 без мяча, с ним – в типичной 4-3-3. А руководить процессом будет Эдер Сарабия – наставник «Эльче». В прогнозах на тур не верил в команду, а она удивила, сумев отобрать очки у «Реала» (2:2). Где-то повезло, но без этого никуда, если ты новичок лиги и играешь против лучшего состава планеты. Гораздо интереснее отметить, что «Эльче» за матч с «Реалом» выполнил 432 короткие передачи – всего на 27 меньше, чем сами мадридцы. И кто здесь топ-клуб с техничными футболистами?

4-1-4-1: Эскандель («Овьедо») – Руджери («Атлетико»), Алонсо («Сельта»), Чалета-Цар («Сосьедад»), Корея («Валенсия») – Горротксатеги («Сосьедад») – Ямаль («Барселона»), Фебас («Эльче»), Беллингем («Реал»), Торрес («Барселона») – Ванат («Жирона»)

Тренер тура: Эдер Сарабиа («Эльче»)

Игрок тура: Фебас («Эльче»)

Факты тура:

– 229 дней не мог выиграть в гостевых матчах Ла Лиги «Реал Сосьедад». 6 апреля он обыграл «Лас-Пальмас». Последний раз любую действующую команду Примеры на ее поле он побеждал в декабре 2024 года – почти год назад. Именно поэтому победа над «Осасуной» (3:1) в этом туре так ценна;

– 3 матча подряд за «Реал» не забивает Мбаппе. Это самая длинная его неудачная серия с апреля. Тогда он не отличился в 5 поединках подряд – а затем забил в каждом из 6 следующих. Ждем топ-стрик;

– 4 гола забил «Эльче» в ворота «классического» испанского трио в этом сезоне, всем – по крайней мере 1 мяч. «Леванте» сделал то же самое. На троих они с «Овьедо» (все – новички лиги) отличились в воротах «Реала», «Барселоны» и «Атлетико» 9 раз в 8 поединках. Всем бы топ-чемпионатам таких новичков;

– 1 футболист на всю лигу в туре набрал 1+ xG – это Беллингем. 1 игрок на весь чемпионат в туре набрал 1+ xA – это Мбаппе. Игроки «Реала» среди лучших даже в плохих для команды турах;

– 6 удар в каркас ворот в сезоне нанес «Овьедо» в матче с «Райо» (0:0). Команда вышла на «чистое» второе место по этому показателю в чемпионате, лучшая – «Барселона» с 11 попаданиями в каркас. Самое интересное: авторы ударов в каркас в составе «Овьедо» забили суммарно только 1 мяч в сезоне. Это не случай «бьют много, поэтому попадают». Нет, бьют мало, поэтому если попадают в каркас – не отличаются до конца ноября вообще. Не везет.

Выступления наших

Намеренно не выносил это в «факты», чтобы шокировать вас здесь: в матче с «Бетисом» 1.45 xG «Жироны» из 1.8 – с ударов украинского дуэта футболистов. Для Ваната здесь состоялся 5 явный голевой момент сезона – и впервые он его реализовал. Хотя, справедливости ради, впервые Владислав получил явный шанс не в быстрой атаке: замыкал прострел. Забил с вратарской первым ударом из пределов вратарской с игры в сезоне. Это о многом, но в основном о том, что «Жирона» создает для Ваната слишком мало топ-шансов. Влад не тот, кто будет готовить много моментов для партнеров, но в Испании имеет почти столько же пасов под удары (7), как и ударов (10). Ему здесь объективно нелегко быть бомбардиром, поэтому если проводит топ-матч – надо хвалить. Хвалю. А Витю не хвалю: ничего не создал для партнеров, свои шансы не реализовал.

Когда-нибудь мы доживем до момента, когда сможем отметить больше одного украинца в обзоре тура Ла Лиги. Когда-нибудь...

