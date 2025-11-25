ФОТО. Шахтер отправился в Дублин на матч Лиги конференций
«Горняки» сыграют против Шемрок Роверс
Футболисты и тренерский штаб донецкого Шахтера отправились на матч четвертого тура Лиги конференций, где «горняки» сыграли против Шемрок Роверс.
«Отправляемся на матч Лиги конференций с «Шемроком». Пожелайте нам успеха», – говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, делегация «горняков» автобусом отправилась из Киева в Кишинев (Молдова), а оттуда самолетом в Дублин (Ирландия), где и сыграют предстоящий матч Лиги конференций.
Матч Шемрок Роверс – Шахтер Донецк состоится в четверг, 27 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
