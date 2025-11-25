Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Шахтер отправился в Дублин на матч Лиги конференций
Лига конференций
25 ноября 2025, 10:56 |
410
0

ФОТО. Шахтер отправился в Дублин на матч Лиги конференций

«Горняки» сыграют против Шемрок Роверс

25 ноября 2025, 10:56 |
410
0
ФОТО. Шахтер отправился в Дублин на матч Лиги конференций
ФК Шахтер Донецк.

Футболисты и тренерский штаб донецкого Шахтера отправились на матч четвертого тура Лиги конференций, где «горняки» сыграли против Шемрок Роверс.

«Отправляемся на матч Лиги конференций с «Шемроком». Пожелайте нам успеха», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, делегация «горняков» автобусом отправилась из Киева в Кишинев (Молдова), а оттуда самолетом в Дублин (Ирландия), где и сыграют предстоящий матч Лиги конференций.

Матч Шемрок Роверс – Шахтер Донецк состоится в четверг, 27 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Челси ведет переговоры по хавбеку, которого не смог подписать Шахтер
Олег САЛЕНКО: «У Динамо есть шанс побороться за второе или третье место»
ОЧЕРЕТЬКО: «Надеюсь помочь Шахтеру выиграть чемпионат и еврокубки»
Шемрок Роверс Шахтер Донецк Лига конференций
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
Футбол | 25 ноября 2025, 00:17 0
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ

Тренер не имеет никаких сомнений относительно качества игры украинца

Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Футбол | 25 ноября 2025, 08:47 3
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ

Легендарный коуч оставил бы футболистов наедине, чтобы они поговорили между собой

Бывший футболист Динамо назвал главную проблему киевского клуба
Футбол | 25.11.2025, 11:01
Бывший футболист Динамо назвал главную проблему киевского клуба
Бывший футболист Динамо назвал главную проблему киевского клуба
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
Футбол | 24.11.2025, 23:59
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Футбол | 25.11.2025, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Это шедевр. Роналду забил невероятный мяч бисиклетой
ВИДЕО. Это шедевр. Роналду забил невероятный мяч бисиклетой
23.11.2025, 21:35 5
Футбол
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
23.11.2025, 11:35 45
Другие виды
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
24.11.2025, 06:02
Футбол
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
23.11.2025, 08:55 18
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Этот бой может стать последним днем в его жизни»
Дэвид ХЭЙ: «Этот бой может стать последним днем в его жизни»
24.11.2025, 01:02
Бокс
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
24.11.2025, 08:41 3
Футбол
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
23.11.2025, 16:47 1
Биатлон
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
23.11.2025, 09:11 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем