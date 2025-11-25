Вот почему сорвался трансфер Месси в Барселону в 2023-м. Полная история
Лионель Месси сказал свое «да» Барселоне, но...
Журналист издания Sport.es Давид Бернабеу рассказал полную историю сорвавшегося трансфер Лионеля Месси в «Барселону» летом 2023-го года.
Возвращение было практически оформлено: Ла Лига дала предварительное согласие, Хави утвердил спортивный план, а клуб подготовил контракт.
Сам Месси сообщил тренеру, что хочет вернуться и готов принять новую роль в команде.
Однако всего через несколько дней ситуация резко изменилась. По данным Sport TV, после разговора Хорхе Месси с руководством клуба стало ясно, что Ла Лига не дает финального одобрения на регистрацию контракта из-за финансовых проблем клуба.
«Барселона» фактически остановила операцию, а неопределенность заставила Месси выбрать «Интер Майами».
Так второе «нет» каталонцев закрыло путь к одному из самых ожидаемых возвращений десятилетия.
