Вот почему сорвался трансфер Месси в Барселону в 2023-м. Полная история

Журналист издания Sport.es Давид Бернабеу рассказал полную историю сорвавшегося трансфер Лионеля Месси в «Барселону» летом 2023-го года.

Возвращение было практически оформлено: Ла Лига дала предварительное согласие, Хави утвердил спортивный план, а клуб подготовил контракт.

Сам Месси сообщил тренеру, что хочет вернуться и готов принять новую роль в команде.

Однако всего через несколько дней ситуация резко изменилась. По данным Sport TV, после разговора Хорхе Месси с руководством клуба стало ясно, что Ла Лига не дает финального одобрения на регистрацию контракта из-за финансовых проблем клуба.

«Барселона» фактически остановила операцию, а неопределенность заставила Месси выбрать «Интер Майами».

Так второе «нет» каталонцев закрыло путь к одному из самых ожидаемых возвращений десятилетия.