25 ноября 2025, 02:28
В АПЛ впервые за 17 лет удаление игрока за конфликт с одноклубником

Отличился партнер Миколенко

Полузащитник «Эвертона» Идрисса Гуйе вошел в историю Английской Премьер-лиги, став первым игроком за последние 17 лет, который был удален с поля из-за конфликта с одноклубником.

В матче против «Манчестер Юнайтед» сенегальский хавбек получил красную карточку уже на 13-й минуте за то, что дал пощечину своему партнеру по команде Майклу Кину.

Сообщается, что Гуйе вспылил после того, как Кин не принял его пас, спровоцировав опасную ситуацию у ворот «Эвертона». Между игроками едва не завязалась потасовка.

Схожий эпизод произошел в декабре 2008 года. Тогда футболист «Сток Сити» Рикардо Фуллер ударил в лицо своего одноклубника Энди Гриффина, после чего также был удален и дисквалифицирован на три игры.

Несмотря на игру в меньшинстве, «Эвертон» сумел одержать победу над «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» в 12-м туре АПЛ со счетом 0:1.

