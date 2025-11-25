В АПЛ впервые за 17 лет удаление игрока за конфликт с одноклубником
Отличился партнер Миколенко
Полузащитник «Эвертона» Идрисса Гуйе вошел в историю Английской Премьер-лиги, став первым игроком за последние 17 лет, который был удален с поля из-за конфликта с одноклубником.
В матче против «Манчестер Юнайтед» сенегальский хавбек получил красную карточку уже на 13-й минуте за то, что дал пощечину своему партнеру по команде Майклу Кину.
Сообщается, что Гуйе вспылил после того, как Кин не принял его пас, спровоцировав опасную ситуацию у ворот «Эвертона». Между игроками едва не завязалась потасовка.
Схожий эпизод произошел в декабре 2008 года. Тогда футболист «Сток Сити» Рикардо Фуллер ударил в лицо своего одноклубника Энди Гриффина, после чего также был удален и дисквалифицирован на три игры.
Несмотря на игру в меньшинстве, «Эвертон» сумел одержать победу над «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» в 12-м туре АПЛ со счетом 0:1.
Idrissa Gueye is the first player to be sent off in the Premier League for fighting with a teammate since Ricardo Fuller with Andy Griffin for Stoke in December 2008. 😅 pic.twitter.com/MLHKrSu0oN— Squawka (@Squawka) November 24, 2025
