Украина. Премьер лига
24 ноября 2025, 17:01 | Обновлено 24 ноября 2025, 17:09
0

Заключительный матч 13-го тура УПЛ: Заря и Александрия назвали составы

Поединок состоится 24 ноября и начнется в 18:00 на стадионе в Киеве

Заключительный матч 13-го тура УПЛ: Заря и Александрия назвали составы
Коллаж Sport.ua

Наставники Зари и Александрии – Виктор Скрипник и Кирилл Нестеренко – назвали стартовые составы своих подопечных на матч 13-го тура УПЛ 2025/26.

Поединок между этим командами состоится 24 ноября на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток главного арбитра Александра Калонова прозвучит в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Заря и Александрия проведут заключительный поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги.

В таблице чемпионата Украины подопечные Скрипника занимают восьмое место с 19 очками, коллектив Нестеренко идет на 15-й позиции с девятью баллами.

Стартовые составы на матч Заря – Александрия

Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря - Александрия Заря Луганск Александрия
