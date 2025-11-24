Заключительный матч 13-го тура УПЛ: Заря и Александрия назвали составы

Наставники Зари и Александрии – Виктор Скрипник и Кирилл Нестеренко – назвали стартовые составы своих подопечных на матч 13-го тура УПЛ 2025/26.

Поединок между этим командами состоится 24 ноября на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток главного арбитра Александра Калонова прозвучит в 18:00 по Киеву.

Заря и Александрия проведут заключительный поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги.

В таблице чемпионата Украины подопечные Скрипника занимают восьмое место с 19 очками, коллектив Нестеренко идет на 15-й позиции с девятью баллами.

Стартовые составы на матч Заря – Александрия