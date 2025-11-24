Экс-игрок Динамо: «У киевлян один нормальный матч за осень. Не понимаю»

Экс-вратарь Динамо Денис Бойко, который сейчас работает экспертом на телевидении, не понимает с чем связан кризис киевской команды.

«Динамо, и это проблема, за всю осень один хороший показательный матч для себя – с Кривбассом. Вышли, забили три гола и все в порядке. Не знаю, что происходит с Динамо, что они на первый тайм выходят и начинают играть после того, как пропускают».

«Не понимаю, почему нельзя играть так, как во втором тайме, с первых минут», – сказал Бойко.

В субботу киевляне уступили Колосу, проиграв третий матч УПЛ кряду.