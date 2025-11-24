Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. 19-летний топ-талант, впечатливший Гвардиолу, покинул футбол
Другие новости
24 ноября 2025, 14:23 | Обновлено 24 ноября 2025, 14:36
1629
3

ФОТО. 19-летний топ-талант, впечатливший Гвардиолу, покинул футбол

Хан Вилхофт-Кинг принял шокирующее решение...

24 ноября 2025, 14:23 | Обновлено 24 ноября 2025, 14:36
1629
3 Comments
ФОТО. 19-летний топ-талант, впечатливший Гвардиолу, покинул футбол
Instagram. Хан Вилхофт-Кинг

19-летний полузащитник Хан Вилхофт-Кинг, которого считали одним из самых перспективных игроков академии «Манчестер Сити», принял неожиданное решение – завершил карьеру и поступил в Оксфордский университет на юридический факультет.

Об этом он рассказал в интервью The Guardian.

По словам Вилхофт-Кинга, футбол не давал ему достаточного интеллектуального вызова: «Мне всегда не хватало стимуляции. Я любил футбол, но чувствовал, что способен на большее», – отметил игрок.

Молодой хавбек родился в Лондоне в семье с богатыми культурными корнями: отец – индийско-английского происхождения, мать – индонезийского, китайского и тайваньского. Свою карьеру он начал в академии «Тоттенхэма», а благодаря стремительному прогрессу перешел в одну из сильнейших молодежных систем мира – «Манчестер Сити». Там он дорос до команды U21 и считался одним из кандидатов на дебют под руководством Пепа Гвардиолы.

Однако за последний год игрок часто попадал в лазарет из-за повторяющихся травм. Хотя он и подчеркивает, что это не было главной причиной ухода, травматичность все же повлияла на решение: «Да, травмы сыграли важную роль, но это слишком простой ответ. Мне хотелось чего-то большего, особенно на интеллектуальном уровне. Знаю, это звучит немного высокомерно», – признался он, объясняя свой выбор в пользу права.

Новость стала неожиданностью для многих болельщиков: добиться места в U21 «Ман Сити» – мечта тысяч юных футболистов и прямой путь к профессиональной карьере и финансовой стабильности. Сам Вилхофт-Кинг тоже понимает реакцию фанатов: «Я не знаю многих, кто бы ушел из футбола, поднявшись до уровня U21 «Сити». Все ожидают, что ты станешь профессионалом. Но я остановился именно там».

Теперь Вилхофт-Кинг готовится к новому этапу – обучению в Оксфорде, где он продолжит строить свое будущее уже вне футбольного поля.

По теме:
ФОТО. Один из близких людей Месси умер. Лео красиво попрощался
ВИДЕО. УАФ поделилась веселым видео из расположения сборной Украины
Легенда МЮ: «Нужно принять это решение и убрать Салаха»
фото lifestyle Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: AS
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Футбол | 24 ноября 2025, 07:32 2
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного

На данный момент Мирон Богданович считает лучшим легионером Виталия Миколенко

Флорентино ПЕРЕС: «В мире больше болельщиков Реала, чем население ЕС»
Футбол | 24 ноября 2025, 11:50 3
Флорентино ПЕРЕС: «В мире больше болельщиков Реала, чем население ЕС»
Флорентино ПЕРЕС: «В мире больше болельщиков Реала, чем население ЕС»

Президент «Реала» считает, что клуб готов бороться со всеми

На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
Футбол | 24.11.2025, 06:02
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
Футбол | 23.11.2025, 17:44
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
ВИДЕО. Курьез дня. Реал Мадрид заживо «похоронил» футболиста Эльче
Футбол | 24.11.2025, 14:49
ВИДЕО. Курьез дня. Реал Мадрид заживо «похоронил» футболиста Эльче
ВИДЕО. Курьез дня. Реал Мадрид заживо «похоронил» футболиста Эльче
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
trentreznor11
"Это не было главной причиной ухода" - "Це не було головною причиною догляду". Все, що треба знати про т. зв. журналістів сайту: пишуть російською, гугл-перекладачем перекладають, не вичитують на помилки - і вперед, читайте не обляпайтеся
Ответить
+5
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
22.11.2025, 09:00 4
Война
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
22.11.2025, 08:38 3
Футбол
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
23.11.2025, 11:35 42
Другие виды
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
22.11.2025, 08:09 12
Футбол
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
23.11.2025, 08:33 15
Футбол
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
23.11.2025, 07:11 58
Футбол
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
22.11.2025, 17:27 188
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
24.11.2025, 06:15 48
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем