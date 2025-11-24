ФОТО. 19-летний топ-талант, впечатливший Гвардиолу, покинул футбол

19-летний полузащитник Хан Вилхофт-Кинг, которого считали одним из самых перспективных игроков академии «Манчестер Сити», принял неожиданное решение – завершил карьеру и поступил в Оксфордский университет на юридический факультет.

Об этом он рассказал в интервью The Guardian.

По словам Вилхофт-Кинга, футбол не давал ему достаточного интеллектуального вызова: «Мне всегда не хватало стимуляции. Я любил футбол, но чувствовал, что способен на большее», – отметил игрок.

Молодой хавбек родился в Лондоне в семье с богатыми культурными корнями: отец – индийско-английского происхождения, мать – индонезийского, китайского и тайваньского. Свою карьеру он начал в академии «Тоттенхэма», а благодаря стремительному прогрессу перешел в одну из сильнейших молодежных систем мира – «Манчестер Сити». Там он дорос до команды U21 и считался одним из кандидатов на дебют под руководством Пепа Гвардиолы.

Однако за последний год игрок часто попадал в лазарет из-за повторяющихся травм. Хотя он и подчеркивает, что это не было главной причиной ухода, травматичность все же повлияла на решение: «Да, травмы сыграли важную роль, но это слишком простой ответ. Мне хотелось чего-то большего, особенно на интеллектуальном уровне. Знаю, это звучит немного высокомерно», – признался он, объясняя свой выбор в пользу права.

Новость стала неожиданностью для многих болельщиков: добиться места в U21 «Ман Сити» – мечта тысяч юных футболистов и прямой путь к профессиональной карьере и финансовой стабильности. Сам Вилхофт-Кинг тоже понимает реакцию фанатов: «Я не знаю многих, кто бы ушел из футбола, поднявшись до уровня U21 «Сити». Все ожидают, что ты станешь профессионалом. Но я остановился именно там».

Теперь Вилхофт-Кинг готовится к новому этапу – обучению в Оксфорде, где он продолжит строить свое будущее уже вне футбольного поля.