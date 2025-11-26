Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известны имена двух тренеров, которых рассматривает Динамо 
Чемпионат Украины
26 ноября 2025, 06:55 |
1673
1

Известны имена двух тренеров, которых рассматривает Динамо 

В клубе идут разговоры о Вернидубе и Костюке

26 ноября 2025, 06:55 |
1673
1 Comments
Известны имена двух тренеров, которых рассматривает Динамо 
ФК Динамо. Александр Шовковский

Известный украинский журналист Владимир Зверов высказался о будущем тренера «Динамо» Александра Шовковского и возможных кандидатах на его замену.

«Если Шовковского действительно планируют уволить, то кто может возглавить команду после него? По словам эксперта, среди возможных кандидатов называют Игоря Костюка, звучала также фамилия Юрия Вернидуба. Впрочем, никакого решения относительно будущего Шовковского еще не принято», – сказал Зверов.

Ранее известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук рассказал, кто должен быть главным тренером «Динамо», если руководство отправит в отставку Александра Шовковского.

По теме:
Максим ЗАДЕРАКА: «Хочу полностью сменить сферу деятельности»
ВИДЕО. Динамо U-19 провело финальную тренировку перед матчем ЮЛУ
Летом вернется чемпионат Украины U-21. Будет особенность с расписанием
Владимир Зверов Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Юрий Вернидуб отставка назначение тренера Украинская Премьер-лига Игорь Костюк
Дмитрий Олийченко Источник: Профутбол Digital
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно отношение Суркиса к Шовковскому после трех поражений подряд
Футбол | 26 ноября 2025, 05:22 1
Известно отношение Суркиса к Шовковскому после трех поражений подряд
Известно отношение Суркиса к Шовковскому после трех поражений подряд

Президент не думает об увольнении главного тренера

Скандал в Ла Лиге: Мбаппе рискует получить дисквалификацию
Футбол | 26 ноября 2025, 03:13 0
Скандал в Ла Лиге: Мбаппе рискует получить дисквалификацию
Скандал в Ла Лиге: Мбаппе рискует получить дисквалификацию

Килиан перегнул палку

Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Футбол | 25.11.2025, 10:52
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
Футбол | 25.11.2025, 18:36
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
Тест на дикцию, смех над Барсой и Мбаппезависимость. Обзор 13 тура Ла Лиги
Футбол | 25.11.2025, 16:36
Тест на дикцию, смех над Барсой и Мбаппезависимость. Обзор 13 тура Ла Лиги
Тест на дикцию, смех над Барсой и Мбаппезависимость. Обзор 13 тура Ла Лиги
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
Звєрови татотаке циганики вацко або інші скажіть хто тоді вгадав що Луческу буде тренером Динамо?))))
А це все клікбейтні новини. Які живуть максимум день))).
Чому саме Вернідуб або Костюк?)))
Чому не Шацких наприклад?
А вдруг Йовичевіч?
Ответить
0
Популярные новости
Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
24.11.2025, 05:02 3
Футбол
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
24.11.2025, 07:32 2
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
24.11.2025, 12:10 1
Авто/мото
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
25.11.2025, 19:50 31
Футбол
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
24.11.2025, 05:32 4
Футбол
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
24.11.2025, 08:41 3
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Этот бой может стать последним днем в его жизни»
Дэвид ХЭЙ: «Этот бой может стать последним днем в его жизни»
24.11.2025, 01:02 1
Бокс
Источник: Усик запланировал грандиозный бой в будущем
Источник: Усик запланировал грандиозный бой в будущем
24.11.2025, 04:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем