Известны имена двух тренеров, которых рассматривает Динамо 

Известный украинский журналист Владимир Зверов высказался о будущем тренера «Динамо» Александра Шовковского и возможных кандидатах на его замену.

«Если Шовковского действительно планируют уволить, то кто может возглавить команду после него? По словам эксперта, среди возможных кандидатов называют Игоря Костюка, звучала также фамилия Юрия Вернидуба. Впрочем, никакого решения относительно будущего Шовковского еще не принято», – сказал Зверов.

Ранее известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук рассказал, кто должен быть главным тренером «Динамо», если руководство отправит в отставку Александра Шовковского.