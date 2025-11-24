Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Эльче: «Фол Винисиуса перед голом был очевиден»
Испания
24 ноября 2025, 03:35 |
8
0

Тренер Эльче: «Фол Винисиуса перед голом был очевиден»

Сарабия прокомментировал противоречивый гол Реала

24 ноября 2025, 03:35 |
8
0
Тренер Эльче: «Фол Винисиуса перед голом был очевиден»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Главный тренер «Эльче» Эдер Сарабия высказался относительно спорного момента, связанного со вторым голом «Реала» в ничейном матче Ла Лиги (2:2).

Джуд Беллингем зафиксировал итоговый результат на 87–й минуте, замкнув передачу Килиана Мбаппе. Во время развития этой атаки вингер мадридцев Винисиус, пытаясь достать мяч, ударил ногой по лицу вратаря «Эльче» Иньяки Пеньи. У голкипера пошла кровь из носа, однако главный рефери Франсиско Эрнандес Маэсо и его помощники, работавшие с системой ВАР, приняли решение засчитать гол.

«Я крайне недоволен итогом, особенно учитывая решающие эпизоды игры. Нарушение правил со стороны Винисиуса перед забитым мячом, сравнявшим счет (2:2), было совершенно очевидным. Иньяки не следил за этим моментом, но это был не рядовой игровой эпизод, а явный фол.

Меня расстраивает необходимость тратить время на подобные обсуждения. Мы дважды вели в счете и чувствуем, что на финальный результат повлияли внешние факторы. Это вызывает гнев», – заключил Сарабия.

По теме:
ПЕРЕС: Барселона выплатила вице-президенту судей более 8 млн евро
Известно, как авторитетный портал оценил игру Ваната и Цыганкова
Эспаньол – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эльче Реал Мадрид Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Иньяки Пенья Эльче - Реал Ла Лига
Михаил Олексиенко Источник: Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Футбол | 23 ноября 2025, 09:11 5
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде

Вместе с тренером уйдет и его помощник – Олег Гусев

ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
Футбол | 23 ноября 2025, 03:52 0
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя

Криштиану Роналду может быть доволен прогнозом...

ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
Футбол | 23.11.2025, 17:44
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
Цинциннати – Интер Майами. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 24.11.2025, 01:43
Цинциннати – Интер Майами. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Цинциннати – Интер Майами. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Футбол | 23.11.2025, 07:11
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
22.11.2025, 02:02
Бокс
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
22.11.2025, 23:48 1
Футбол
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
22.11.2025, 17:54 2
Футбол
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
22.11.2025, 07:24 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
23.11.2025, 11:55 10
Авто/мото
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
23.11.2025, 08:33 14
Футбол
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
23.11.2025, 16:47
Биатлон
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
23.11.2025, 04:30 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем