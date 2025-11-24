Тренер Эльче: «Фол Винисиуса перед голом был очевиден»

Главный тренер «Эльче» Эдер Сарабия высказался относительно спорного момента, связанного со вторым голом «Реала» в ничейном матче Ла Лиги (2:2).

Джуд Беллингем зафиксировал итоговый результат на 87–й минуте, замкнув передачу Килиана Мбаппе. Во время развития этой атаки вингер мадридцев Винисиус, пытаясь достать мяч, ударил ногой по лицу вратаря «Эльче» Иньяки Пеньи. У голкипера пошла кровь из носа, однако главный рефери Франсиско Эрнандес Маэсо и его помощники, работавшие с системой ВАР, приняли решение засчитать гол.

«Я крайне недоволен итогом, особенно учитывая решающие эпизоды игры. Нарушение правил со стороны Винисиуса перед забитым мячом, сравнявшим счет (2:2), было совершенно очевидным. Иньяки не следил за этим моментом, но это был не рядовой игровой эпизод, а явный фол.

Меня расстраивает необходимость тратить время на подобные обсуждения. Мы дважды вели в счете и чувствуем, что на финальный результат повлияли внешние факторы. Это вызывает гнев», – заключил Сарабия.