Ужасное 11-е место. Ливерпуль проиграл 6 из последних 7 матчей АПЛ

Действующий чемпион Англии «Ливерпуль» переживает один из самых сложных стартов сезона за последние десятилетия. Красные выиграли только один матч из последних 7 в АПЛ и занимают лишь 11-е место после 12 туров.

После разгромного поражения от «Манчестер Сити» (0:3) перед паузой на матчи сборных мерсисайдцы не смогли реабилитироваться и потерпели второе подряд крупное поражение в АПЛ – от «Ноттингем Форест» (0:3).

В матче против команды украинца Александра Зинченко, который остался вне заявки из-за травмы, уже на 33-й минуте Мурильо вывел «лесников» вперед. Сразу после перерыва Николо Савона удвоил преимущество гостей, а на 78-й минуте Морган Гиббс-Уайт закрепил разгромный счет. Несмотря на 21 удар по воротам соперника, подопечные Арне Слота не смогли сократить отставание.

«Ливерпуль» впервые почти за 60 лет потерпел два подряд поражения в чемпионате с разницей более трех голов. В последний раз подобное происходило в апреле 1965 года – 0:3 от «Вест Бромвича» и «Тоттенхэма».

Клуб из Ливерпуля стал четвертым действующим чемпионом АПЛ, который потерпел шесть поражений в первых 12 матчах сезона защиты титула. Ранее подобный антирекорд принадлежал «Блэкберну» (1995/96), «Челси» (2015/16) и «Лестеру» (2016/17).

С сентября «Ливерпуль» выиграл всего три матча из 11 во всех турнирах – против «Айнтрахта» (5:1) и «Реала» (1:0) в Лиге чемпионов, а также против «Астон Виллы» (2:0) в АПЛ.

Главный тренер красных Арне Слот признает, что команда находится в очень сложной ситуации, и работа по восстановлению уверенности и результатов только начинается.

Последние 7 матчей Ливерпуля в АПЛ: 1 победа и 6 поражений

22.11.2025. Ливерпуль – Ноттингем Форест – 0:3

09.11.2025. Манчестер Сити – Ливерпуль – 3:0

01.11.2025. Ливерпуль – Астон Вилла – 2:0

25.10.2025. Брентфорд – Ливерпуль – 3:2

19.10.2025. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 1:2

04.10.2025. Челси – Ливерпуль – 2:1

27.09.2025. Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:1

Турнирная таблица АПЛ