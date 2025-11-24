Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ужасное 11-е место. Ливерпуль проиграл 6 из последних 7 матчей АПЛ
Англия
24 ноября 2025, 03:19
Ужасное 11-е место. Ливерпуль проиграл 6 из последних 7 матчей АПЛ

Главный тренер красных Арне Слот шокирован результатами красных

Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Действующий чемпион Англии «Ливерпуль» переживает один из самых сложных стартов сезона за последние десятилетия. Красные выиграли только один матч из последних 7 в АПЛ и занимают лишь 11-е место после 12 туров.

После разгромного поражения от «Манчестер Сити» (0:3) перед паузой на матчи сборных мерсисайдцы не смогли реабилитироваться и потерпели второе подряд крупное поражение в АПЛ – от «Ноттингем Форест» (0:3).

В матче против команды украинца Александра Зинченко, который остался вне заявки из-за травмы, уже на 33-й минуте Мурильо вывел «лесников» вперед. Сразу после перерыва Николо Савона удвоил преимущество гостей, а на 78-й минуте Морган Гиббс-Уайт закрепил разгромный счет. Несмотря на 21 удар по воротам соперника, подопечные Арне Слота не смогли сократить отставание.

«Ливерпуль» впервые почти за 60 лет потерпел два подряд поражения в чемпионате с разницей более трех голов. В последний раз подобное происходило в апреле 1965 года – 0:3 от «Вест Бромвича» и «Тоттенхэма».

Клуб из Ливерпуля стал четвертым действующим чемпионом АПЛ, который потерпел шесть поражений в первых 12 матчах сезона защиты титула. Ранее подобный антирекорд принадлежал «Блэкберну» (1995/96), «Челси» (2015/16) и «Лестеру» (2016/17).

С сентября «Ливерпуль» выиграл всего три матча из 11 во всех турнирах – против «Айнтрахта» (5:1) и «Реала» (1:0) в Лиге чемпионов, а также против «Астон Виллы» (2:0) в АПЛ.

Главный тренер красных Арне Слот признает, что команда находится в очень сложной ситуации, и работа по восстановлению уверенности и результатов только начинается.

Последние 7 матчей Ливерпуля в АПЛ: 1 победа и 6 поражений

  • 22.11.2025. Ливерпуль – Ноттингем Форест – 0:3
  • 09.11.2025. Манчестер Сити – Ливерпуль – 3:0
  • 01.11.2025. Ливерпуль – Астон Вилла – 2:0
  • 25.10.2025. Брентфорд – Ливерпуль – 3:2
  • 19.10.2025. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 1:2
  • 04.10.2025. Челси – Ливерпуль – 2:1
  • 27.09.2025. Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:1

Турнирная таблица АПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 13 9 3 1 35 - 10 01.12.25 18:00 Шахтер Донецк - Кривбасс22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк 30
2 ЛНЗ 13 8 2 3 14 - 8 29.11.25 15:30 ЛНЗ - Кудровка21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов25.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка 26
3 Полесье 13 7 3 3 21 - 8 30.11.25 18:00 Полесье - Заря23.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр09.11.25 Александрия 0:3 Полесье03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Оболонь 0:4 Полесье18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк 24
4 Колос Ковалевка 13 6 4 3 16 - 12 28.11.25 18:00 Оболонь - Колос Ковалевка22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка 22
5 Кривбасс 13 6 3 4 22 - 21 01.12.25 18:00 Шахтер Донецк - Кривбасс23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс 21
6 Динамо Киев 13 5 5 3 29 - 18 01.12.25 15:30 Динамо Киев - Полтава22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев 20
7 Металлист 1925 13 5 5 3 15 - 11 30.11.25 15:30 Эпицентр - Металлист 192522.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 1925 20
8 Заря 12 5 4 3 16 - 12 24.11.25 18:00 Заря - Александрия08.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов24.10.25 Верес 0:0 Заря18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря 19
9 Карпаты Львов 13 4 6 3 18 - 17 29.11.25 18:00 Верес - Карпаты Львов22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр 18
10 Верес 13 4 5 4 13 - 14 29.11.25 18:00 Верес - Карпаты Львов23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Верес 0:0 Заря19.10.25 Верес 1:1 Александрия 17
11 Оболонь 13 4 4 5 11 - 21 28.11.25 18:00 Оболонь - Колос Ковалевка22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь25.10.25 Оболонь 0:4 Полесье17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь 16
12 Кудровка 13 4 2 7 17 - 26 29.11.25 15:30 ЛНЗ - Кудровка23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 1925 14
13 Эпицентр 13 3 1 9 15 - 22 30.11.25 15:30 Эпицентр - Металлист 192523.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр 10
14 Рух Львов 13 3 1 9 11 - 22 30.11.25 13:00 Александрия - Рух Львов23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс 10
15 Александрия 12 2 3 7 11 - 21 24.11.25 18:00 Заря - Александрия09.11.25 Александрия 0:3 Полесье01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр19.10.25 Верес 1:1 Александрия04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов 9
16 Полтава 13 1 3 9 11 - 32 01.12.25 15:30 Динамо Киев - Полтава21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь 6
Полная таблица

ВАН ДЕЙК: «Пропускаем слишком много легких голов. Очень сложная ситуация»
АРТЕТА – о 4:1 с Тоттенхэмом: «Особый день. Эзе мог забить пять»
Лидс – Астон Вилла – 1:2. Дубль Роджерса. Видео голов и обзор матча
Ливерпуль Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арне Слот статистика
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
