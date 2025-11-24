Ужасное 11-е место. Ливерпуль проиграл 6 из последних 7 матчей АПЛ
Главный тренер красных Арне Слот шокирован результатами красных
Действующий чемпион Англии «Ливерпуль» переживает один из самых сложных стартов сезона за последние десятилетия. Красные выиграли только один матч из последних 7 в АПЛ и занимают лишь 11-е место после 12 туров.
После разгромного поражения от «Манчестер Сити» (0:3) перед паузой на матчи сборных мерсисайдцы не смогли реабилитироваться и потерпели второе подряд крупное поражение в АПЛ – от «Ноттингем Форест» (0:3).
В матче против команды украинца Александра Зинченко, который остался вне заявки из-за травмы, уже на 33-й минуте Мурильо вывел «лесников» вперед. Сразу после перерыва Николо Савона удвоил преимущество гостей, а на 78-й минуте Морган Гиббс-Уайт закрепил разгромный счет. Несмотря на 21 удар по воротам соперника, подопечные Арне Слота не смогли сократить отставание.
«Ливерпуль» впервые почти за 60 лет потерпел два подряд поражения в чемпионате с разницей более трех голов. В последний раз подобное происходило в апреле 1965 года – 0:3 от «Вест Бромвича» и «Тоттенхэма».
Клуб из Ливерпуля стал четвертым действующим чемпионом АПЛ, который потерпел шесть поражений в первых 12 матчах сезона защиты титула. Ранее подобный антирекорд принадлежал «Блэкберну» (1995/96), «Челси» (2015/16) и «Лестеру» (2016/17).
С сентября «Ливерпуль» выиграл всего три матча из 11 во всех турнирах – против «Айнтрахта» (5:1) и «Реала» (1:0) в Лиге чемпионов, а также против «Астон Виллы» (2:0) в АПЛ.
Главный тренер красных Арне Слот признает, что команда находится в очень сложной ситуации, и работа по восстановлению уверенности и результатов только начинается.
Последние 7 матчей Ливерпуля в АПЛ: 1 победа и 6 поражений
- 22.11.2025. Ливерпуль – Ноттингем Форест – 0:3
- 09.11.2025. Манчестер Сити – Ливерпуль – 3:0
- 01.11.2025. Ливерпуль – Астон Вилла – 2:0
- 25.10.2025. Брентфорд – Ливерпуль – 3:2
- 19.10.2025. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 1:2
- 04.10.2025. Челси – Ливерпуль – 2:1
- 27.09.2025. Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:1
