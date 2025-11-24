Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВАН ДЕЙК: «Пропускаем слишком много легких голов. Очень сложная ситуация»
Англия
24 ноября 2025, 02:59 | Обновлено 24 ноября 2025, 03:09
8
0

ВАН ДЕЙК: «Пропускаем слишком много легких голов. Очень сложная ситуация»

Защитник Ливерпуля прокомментировал поражение от Ноттингем Форест

24 ноября 2025, 02:59 | Обновлено 24 ноября 2025, 03:09
8
0
ВАН ДЕЙК: «Пропускаем слишком много легких голов. Очень сложная ситуация»
ФК Ливерпуль. Вирджил ван Дейк

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк пояснил причины поражения в матче 12-го тура АПЛ против «Ноттингем Форест» (0:3):

«Мы пропускаем слишком много легких голов. Думаю, первые полчаса мы играли хорошо, создавали хорошие моменты. Они забили снова со стандартного положения; можно спросить, был ли он перед Алиссоном, но гол засчитан, и мы проигрываем 0:1. В целом мы просто не были хороши в борьбе, в единоборствах, в борьбе за второй мяч. Слишком поспешно. Сейчас очень, очень сложная ситуация. Был тяжелый день.

Есть нервозность после того, как мы пропустили, но не в конкретный момент. Чувствуешь, что хочешь ускорить события, пытаясь как можно скорее найти равновесие. Это человеческая реакция, когда находишься в трудном положении. Я не думаю, что есть нервозность перед стандартом, мы же раньше их отражали. В конце концов, мы просто в очень сложной ситуации, и нужно из нее выйти. Но не выйдешь только разговорами. Как я много раз говорил, я здесь говорю с вами, потому что должен, но предпочел бы решать это с командой на поле. Это потребует много упорной работы.

Это, безусловно, проблема. Я беру на себя ответственность. Но думаю, каждый в команде, не только стартовые игроки, но и те, кто рядом, должен брать на себя ответственность, потому что футбол – командная игра, мы все делаем это вместе и нам нужен каждый на высоте. Чтобы выигрывать игры, нужно брать на себя ответственность. Я уже об этом говорил. Сейчас нужно переварить это, принять и работать усерднее. Я уже много раз говорил об этом в этом сезоне, пока не выходит, но нужно продолжать.

Конечно, все разочарованы, как и должны быть, потому что проиграть дома «Ноттингем Форест» – очень плохо, на мой взгляд. Особенно второй тайм, голы, которые мы пропустили, были слишком легкими. Это то, на что нам всем нужно смотреть в зеркало и брать ответственность. Я в этом клубе уже очень долго, мы проходили через взлеты и падения, и мы вернемся в норму. Но это не происходит за ночь, нужно работать и делать это вместе. Это не шоу одного человека, все вместе. Продолжаем. Но реальность такова, что сейчас очень трудный момент, и мы все хотим из него выйти. Я не сдаюсь, никто не должен, так что я буду продолжать до конца.

Я, конечно, не могу решать, что делают болельщики. Если они уходят раньше, я полностью понимаю разочарование. Но я знаю, что фанаты были с нами в трудные и хорошие времена все эти годы, и таков «Ливерпуль». Я уверен, что они всегда будут с нами. И когда мы выйдем из этой ситуации – а мы выйдем – они будут рядом с нами».

По теме:
Ужасное 11-е место. Ливерпуль проиграл 6 из последних 7 матчей АПЛ
АРТЕТА – о 4:1 с Тоттенхэмом: «Особый день. Эзе мог забить пять»
Лидс – Астон Вилла – 1:2. Дубль Роджерса. Видео голов и обзор матча
Ливерпуль Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вирджил ван Дейк
Николай Степанов Источник: ФК Ливерпуль
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цинциннати – Интер Майами. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 24 ноября 2025, 01:43 0
Цинциннати – Интер Майами. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Цинциннати – Интер Майами. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеоообзор матча 1/4 финала плей-офф MLS 2025

Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Футбол | 23 ноября 2025, 04:30 10
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ

Михавко согласен, что допустил слишком много ошибок

Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Другие виды | 23.11.2025, 11:35
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
Футбол | 23.11.2025, 17:44
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
Футбол | 23.11.2025, 08:55
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
23.11.2025, 06:48 4
Футбол
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
22.11.2025, 07:24 6
Футбол
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
23.11.2025, 16:47
Биатлон
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
22.11.2025, 08:09 12
Футбол
Мэнни ПАКЬЯО: «Это невероятный боксер. Идея на самом деле очень плохая»
Мэнни ПАКЬЯО: «Это невероятный боксер. Идея на самом деле очень плохая»
22.11.2025, 01:02
Бокс
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
22.11.2025, 17:27 186
Футбол
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
22.11.2025, 17:54 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
23.11.2025, 11:55 10
Авто/мото
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем