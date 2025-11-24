ВАН ДЕЙК: «Пропускаем слишком много легких голов. Очень сложная ситуация»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк пояснил причины поражения в матче 12-го тура АПЛ против «Ноттингем Форест» (0:3):

«Мы пропускаем слишком много легких голов. Думаю, первые полчаса мы играли хорошо, создавали хорошие моменты. Они забили снова со стандартного положения; можно спросить, был ли он перед Алиссоном, но гол засчитан, и мы проигрываем 0:1. В целом мы просто не были хороши в борьбе, в единоборствах, в борьбе за второй мяч. Слишком поспешно. Сейчас очень, очень сложная ситуация. Был тяжелый день.

Есть нервозность после того, как мы пропустили, но не в конкретный момент. Чувствуешь, что хочешь ускорить события, пытаясь как можно скорее найти равновесие. Это человеческая реакция, когда находишься в трудном положении. Я не думаю, что есть нервозность перед стандартом, мы же раньше их отражали. В конце концов, мы просто в очень сложной ситуации, и нужно из нее выйти. Но не выйдешь только разговорами. Как я много раз говорил, я здесь говорю с вами, потому что должен, но предпочел бы решать это с командой на поле. Это потребует много упорной работы.

Это, безусловно, проблема. Я беру на себя ответственность. Но думаю, каждый в команде, не только стартовые игроки, но и те, кто рядом, должен брать на себя ответственность, потому что футбол – командная игра, мы все делаем это вместе и нам нужен каждый на высоте. Чтобы выигрывать игры, нужно брать на себя ответственность. Я уже об этом говорил. Сейчас нужно переварить это, принять и работать усерднее. Я уже много раз говорил об этом в этом сезоне, пока не выходит, но нужно продолжать.

Конечно, все разочарованы, как и должны быть, потому что проиграть дома «Ноттингем Форест» – очень плохо, на мой взгляд. Особенно второй тайм, голы, которые мы пропустили, были слишком легкими. Это то, на что нам всем нужно смотреть в зеркало и брать ответственность. Я в этом клубе уже очень долго, мы проходили через взлеты и падения, и мы вернемся в норму. Но это не происходит за ночь, нужно работать и делать это вместе. Это не шоу одного человека, все вместе. Продолжаем. Но реальность такова, что сейчас очень трудный момент, и мы все хотим из него выйти. Я не сдаюсь, никто не должен, так что я буду продолжать до конца.

Я, конечно, не могу решать, что делают болельщики. Если они уходят раньше, я полностью понимаю разочарование. Но я знаю, что фанаты были с нами в трудные и хорошие времена все эти годы, и таков «Ливерпуль». Я уверен, что они всегда будут с нами. И когда мы выйдем из этой ситуации – а мы выйдем – они будут рядом с нами».