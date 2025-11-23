Испания23 ноября 2025, 22:37 |
81
0
Эльче – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
23 ноября проходит матч 13-го тура Ла Лиги
23 ноября 2025, 22:37 |
81
0
23 ноября в 22:00 стартовал поединок 13-го тура Ла Лиги между клубами «Эльче» и «Реал» Мадрид.
Местом проведения матча стала арена «Эстадио Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче.
Украинский голкипер Андрей Лунин в очередной раз оказался на скамье запасных «сливочных».
Ла Лига. 13-й тур, 23 ноября
«Эльче» – «Реал» – 0:0 (обновляется)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 ноября 2025, 23:02 0
Сергей Рыбалка завершил карьеру футболиста и начал тренерскую
Футбол | 23 ноября 2025, 06:48 4
Началась продажа билетов на следующий матч киевлян в еврокубках
Футбол | 22.11.2025, 23:48
Футбол | 23.11.2025, 07:11
Футбол | 23.11.2025, 17:44
Комментарии 0
Популярные новости
22.11.2025, 07:24 6
22.11.2025, 08:09 12
22.11.2025, 17:54 2
23.11.2025, 11:35 38
23.11.2025, 08:33 12
22.11.2025, 01:02
22.11.2025, 17:27 185
23.11.2025, 09:11 5