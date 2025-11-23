Эльче – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

23 ноября в 22:00 стартовал поединок 13-го тура Ла Лиги между клубами «Эльче» и «Реал» Мадрид.

Местом проведения матча стала арена «Эстадио Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче.

Украинский голкипер Андрей Лунин в очередной раз оказался на скамье запасных «сливочных».

Ла Лига. 13-й тур, 23 ноября

«Эльче» – «Реал» – 0:0 (обновляется)