ГАСПЕРИНИ о результатах Ромы: «Стоит мечтать»

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги победного матча 12-го тура Серии А с «Кремонезе» – 3:1.

– Радость после второго гола? Мы рады за Фергюсона, это был очень важный гол. Мы играли неплохо, создали несколько опасных моментов. Второй гол дал нам понять, что победа возможна.

Замены? Они нужны, и я использую их все, но если говорить о футболе, меня это особо не захватывает. Футбол – это про выносливость, а замена половины состава делает игру более сбалансированной, но иногда менее красивой.

Понравился ли Бальданци? Очень. Мы также хорошо действовали в атаке. Мы немного ошибались в передачах в начале, но потом играли качественно и создали много моментов. Роль центрального нападающего он может выполнять благодаря своим характеристикам, я доволен им и считаю его ресурсом для нас. У нас больше возможностей забивать, больше уверенности и доверия.

Удаление? Последние 10 минут первого тайма были очень тяжелыми, а в начале второго тайма я вообще ничего не говорил. Четвертый арбитр допустил две очень грубые ошибки: его дважды вызывали, и это было ужасное присутствие.

Бороться, сердцем и потом – правильные ингредиенты, мы стараемся добавить еще немного специй и соли, чтобы продолжать играть так же. Когда ты в таких позициях, стоит мечтать. Мы это переживаем и, пока возможно, пытаемся продолжать.