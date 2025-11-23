«Это конец». Украинский тренер – о возможной отставке Шовковского

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук поделился мнением о перспективах главного тренера киевского «Динамо» Александра Шовковского.

– Александр Шовковский проигнорировал общение с прессой после матча с «Колосом». О чем это говорит?

– Что он уже готов к отставке. Пресса – это контакт с людьми, которые тобой, может быть, недовольны, а когда человек не хочет контактировать, это недовольство только усиливается. Думаю, это конец.

– Как увидеть свет в конце динамовского тоннеля?

– Здесь все просто, если нет альтернативы, то нужно сжать зубы и работать. Другого команде не посоветуешь. Президенту нужно хорошо подумать, прежде чем приглашать нового тренера. У нового наставника должны быть амбиции, чтобы это не был временный работник, а мог потянуть работу энергетически и организационно.

Который мог бы быстро адаптироваться к нашему чемпионату и, по крайней мере, за короткое время смог бы эмоционально поднять команду, поскольку уже многие игроки, наверное, и не верят в свои возможности.

– В прессе есть разговоры, что если отставка и будет, то зимой?

– Если менять тренера, то это нужно делать сейчас. Всегда приход нового наставника как минимум на три-четыре игры дает эмоциональный заряд коллективу, а потом все стабилизируется. Какой смысл тянуть до зимы. До перерыва в чемпионате ситуация может еще ухудшиться, – уверен Федорчук.