Шевченко оценил состояние Милана и Интера перед принципиальным дерби

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поделился мыслями о предстоящем миланском дерби, которое состоится 23 ноября в 21:45.

Легендарный нападающий оценил состояние «Интера» и «Милана» перед принципиальным матчем в Серии А.

«Обe команды сейчас находятся в хорошей форме. Но результат важнее для «Милана», который выглядит чуть более хрупким, чем «нерадзурри». Им нужно продолжать расти. Поражение может остановить этот процесс.

Сейчас «Интер» – совсем другая команда. Нужно перевернуть страницу после завершения сезона и начать сначала. Состав «нерадзурри» фактически остался неизменным, а если и изменился – то только в лучшую сторону. На мой взгляд, Чиву – тренер с хорошим видением футбола. У него правильные идеи. Они одни из фаворитов на Скудетто.

«Милану» же пришлось заново найти стабильность, восстановиться после трудностей прошлого сезона. Нужно учитывать и количество новых игроков, пришедших летом. Аллегри хорошо ими управляет, его не стоит недооценивать.

Массимилиано – опытный тренер с четкими характеристиками. Это серьезный человек, который знает, как управлять игроками. У него проверенный стиль игры. Когда нанимаешь его, знаешь, что получишь. Он оправдывает ожидания.

Кто меня впечатлил? Модрич меня поражает, он делает большую разницу. Но как команда, «Милану» еще есть куда расти, чтобы сравняться с «Интером»», – сказал Шевченко.