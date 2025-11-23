Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шевченко оценил состояние Милана и Интера перед принципиальным дерби
Италия
23 ноября 2025, 19:06 | Обновлено 23 ноября 2025, 19:07
272
0

Шевченко оценил состояние Милана и Интера перед принципиальным дерби

Президент Украинской ассоциации футбола проанализировал обе команды

23 ноября 2025, 19:06 | Обновлено 23 ноября 2025, 19:07
272
0
Шевченко оценил состояние Милана и Интера перед принципиальным дерби
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поделился мыслями о предстоящем миланском дерби, которое состоится 23 ноября в 21:45.

Легендарный нападающий оценил состояние «Интера» и «Милана» перед принципиальным матчем в Серии А.

«Обe команды сейчас находятся в хорошей форме. Но результат важнее для «Милана», который выглядит чуть более хрупким, чем «нерадзурри». Им нужно продолжать расти. Поражение может остановить этот процесс.

Сейчас «Интер» – совсем другая команда. Нужно перевернуть страницу после завершения сезона и начать сначала. Состав «нерадзурри» фактически остался неизменным, а если и изменился – то только в лучшую сторону. На мой взгляд, Чиву – тренер с хорошим видением футбола. У него правильные идеи. Они одни из фаворитов на Скудетто.

«Милану» же пришлось заново найти стабильность, восстановиться после трудностей прошлого сезона. Нужно учитывать и количество новых игроков, пришедших летом. Аллегри хорошо ими управляет, его не стоит недооценивать.

Массимилиано – опытный тренер с четкими характеристиками. Это серьезный человек, который знает, как управлять игроками. У него проверенный стиль игры. Когда нанимаешь его, знаешь, что получишь. Он оправдывает ожидания.

Кто меня впечатлил? Модрич меня поражает, он делает большую разницу. Но как команда, «Милану» еще есть куда расти, чтобы сравняться с «Интером»», – сказал Шевченко.

По теме:
Кремонезе – Рома – 1:3. Как забил конкурент Довбика. Видео голов и обзор
Интер – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Красная Гасперини. Рома с голом конкурента Довбика разобрала Кремонезе
Андрей Шевченко Милан Интер Милан Интер - Милан чемпионат Италии по футболу Серия A
Андрей Витренко Источник: La Repubblica
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арсенал – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 23 ноября 2025, 17:31 1
Арсенал – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Арсенал – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 23 ноября в 18:30 по Киеву

​Забарный узнал свою оценку за победный матч в Лиге 1
Футбол | 23 ноября 2025, 00:20 0
​Забарный узнал свою оценку за победный матч в Лиге 1
​Забарный узнал свою оценку за победный матч в Лиге 1

Парижане разгромили «Гавр» в Париже

Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Футбол | 23.11.2025, 07:11
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Как выглядит таблица УПЛ после 6:0 от Шахтера и очередного фиаско Динамо
Футбол | 23.11.2025, 06:35
Как выглядит таблица УПЛ после 6:0 от Шахтера и очередного фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после 6:0 от Шахтера и очередного фиаско Динамо
Тренер объяснил, почему Шовковский не уйдет в отставку после позора Динамо
Футбол | 23.11.2025, 14:33
Тренер объяснил, почему Шовковский не уйдет в отставку после позора Динамо
Тренер объяснил, почему Шовковский не уйдет в отставку после позора Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
22.11.2025, 17:54 2
Футбол
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
22.11.2025, 03:55 3
Другие виды
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
23.11.2025, 08:55 15
Футбол
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
23.11.2025, 11:35 36
Другие виды
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
22.11.2025, 23:48 1
Футбол
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
22.11.2025, 07:24 6
Футбол
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
22.11.2025, 05:42
Бокс
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
23.11.2025, 06:48 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем