Украинский форвард «Жироны» Владислав Ванат открыл счет в матче 13-го тура Ла Лиги против «Бетиса».

Нападающий воспользовался передачей Брайана Хиля и забил первый мяч в поединке на 20-й минуте.

В целом на счету Владислава уже три гола и одна результативная передача в составе каталонского клуба за 10 матчей.

ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?