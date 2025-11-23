Испания23 ноября 2025, 17:44 | Обновлено 23 ноября 2025, 18:31
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
Владислав на 20-й минуте открыл счет в матче с «Бетисом»
Украинский форвард «Жироны» Владислав Ванат открыл счет в матче 13-го тура Ла Лиги против «Бетиса».
Нападающий воспользовался передачей Брайана Хиля и забил первый мяч в поединке на 20-й минуте.
В целом на счету Владислава уже три гола и одна результативная передача в составе каталонского клуба за 10 матчей.
Але як же його не вистачає нинішньому Динамо. Гереро і близько не замінив його.
очень умный игрок, будущий топчик.