ЗАДЕРАКА: «Больше всего в своей карьере я обязан Сергею Шищенко»

Капитан «Кривбасса» Максим Задерака рассказал, какие тренеры оказали наибольшее влияние на его карьеру.

– Работа в «Кривбассе» с Юрием Вернидубом и Патриком ван Леувеном. В чем различия?

– Различий много – это разные подходы, разная философия, новые требования. С Юрием Николаевичем знаком давно, поэтому не хочу сравнивать – он для меня легенда, человек, который сделал очень много для клуба. Он – катализатор, который начал новую историю «Кривбасса». Патрик ван Леувен – сильный, достойный тренер. С ним мы только недавно начали совместную работу, сезон в разгаре, но я верю, что он продолжит эту ценную историю.

– Какому тренеру в своей карьере ты больше всего обязан за полученный опыт?

– Без сомнения – Сергею Шищенко. Это не просто тренер, а настоящий учитель. Он научил меня техническим деталям, правильной работе корпусом и вообще новому взгляду на футбол. Он – замечательный человек и отличный тренер. Его подход к тренировкам и философия футбола для меня были очень ценными.