Герой Колоса объяснил безумную победу над Динамо в УПЛ: «Могу сказать...»

Форвард ковалевского Колоса Юрий Климчук поделился эмоциями после победы своей команды над киевским Динамо в 13-м туре Украинской Премьер-лиги.

«Могу сказать, что у нас просто был небольшой период в команде, мы немного затормозили, и самое важное, что мы смогли вернуться, восстановить уверенность – и сегодняшняя игра это подтверждает.

«Могу только сказать, что за каждую игру дают три очка, поэтому мы уже забыли о прошлом и готовимся к следующей. Следующая, если не ошибаюсь, в пятницу, поэтому мы уже готовимся к игре в пятницу», – сказал Климчук

В нынешнем сезоне Колос занимает четвертое место турнирной таблицы, имея в своем активе 22 турнирных пункта после 13 сыгранных матчей. Динамо находится на 5 строчке с 20 баллами.