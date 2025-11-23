Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Герой Колоса объяснил безумную победу над Динамо в УПЛ: «Могу сказать...»
Украина. Премьер лига
23 ноября 2025, 12:36 |
693
0

Герой Колоса объяснил безумную победу над Динамо в УПЛ: «Могу сказать...»

Юрий Климчук пообщался с журналистами после матча УПЛ

23 ноября 2025, 12:36 |
693
0
Герой Колоса объяснил безумную победу над Динамо в УПЛ: «Могу сказать...»
ФК Колос. Юрий Климчук

Форвард ковалевского Колоса Юрий Климчук поделился эмоциями после победы своей команды над киевским Динамо в 13-м туре Украинской Премьер-лиги.

«Могу сказать, что у нас просто был небольшой период в команде, мы немного затормозили, и самое важное, что мы смогли вернуться, восстановить уверенность – и сегодняшняя игра это подтверждает.

«Могу только сказать, что за каждую игру дают три очка, поэтому мы уже забыли о прошлом и готовимся к следующей. Следующая, если не ошибаюсь, в пятницу, поэтому мы уже готовимся к игре в пятницу», – сказал Климчук

В нынешнем сезоне Колос занимает четвертое место турнирной таблицы, имея в своем активе 22 турнирных пункта после 13 сыгранных матчей. Динамо находится на 5 строчке с 20 баллами.

По теме:
Первая лига. 17-й тур, 23 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кривбасс – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Виктория в матче с Черниговом прервала безвыигрышную серию
Юрий Климчук Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Динамо
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Футбол | 22 ноября 2025, 17:54 2
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 13-го тура УПЛ

Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Футбол | 23 ноября 2025, 07:11 49
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса

Суркис не планирует отправлять тренера в отставку

Мама могла сорвать трансфер испанского легионера в УПЛ: «Она волнуется»
Футбол | 23.11.2025, 13:08
Мама могла сорвать трансфер испанского легионера в УПЛ: «Она волнуется»
Мама могла сорвать трансфер испанского легионера в УПЛ: «Она волнуется»
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
Футбол | 23.11.2025, 08:55
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
«В Киеве +10». Верняев подколол Динамо после позорного матча с Колосом
Футбол | 23.11.2025, 11:49
«В Киеве +10». Верняев подколол Динамо после позорного матча с Колосом
«В Киеве +10». Верняев подколол Динамо после позорного матча с Колосом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
22.11.2025, 08:38 3
Футбол
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
22.11.2025, 06:22 2
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
22.11.2025, 02:02
Бокс
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
21.11.2025, 17:30 21
Футбол
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
22.11.2025, 03:55 1
Другие виды
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала идеальную фигуру. Сексуальность: 10/10
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала идеальную фигуру. Сексуальность: 10/10
21.11.2025, 17:33 9
Футбол
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
21.11.2025, 12:23 11
Футбол
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
22.11.2025, 07:24 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем