Наполи продолжил беспроигрышную домашнюю серию в Серии А в 2025 году
Команда Конте является единственной в топ-5 лиг, которая может похвастаться таким достижением
Наполи продлил уникальную беспроигрышную домашнюю серию в Серии А в 2025 году до 16 матчей.
Очередным поединком без поражения стал матч 12 тура, в котором команда Антонио Конте победила Аталанту со счетом 3:1.
Таким образом, имея 12 побед и 4 ничьи на своем поле в Серии А, Наполи продолжает оставаться единственным клубом топ-5 европейских чемпионатов, еще не потерпевшего ни одного поражения дома в национальном чемпионате в 2025 году (за исключением команд, которые недавно повысились в классе).
Беспроигрышная домашняя серия Наполи в Серии А в 2025 году
- 2025/26, Наполи – Аталанта – 3:1
- 2025/26, Наполи – Комо – 0:0
- 2025/26, Наполи – Интер – 3:1
- 2025/26, Наполи – Дженоа – 2:1
- 2025/26, Наполи – Пиза – 3:2
- 2025/26, Наполи – Кальяри – 1:0
- 2024/25, Наполи – Кальяри – 2:0
- 2024/25, Наполи – Дженоа – 2:2
- 2024/25, Наполи – Торино – 2:0
- 2024/25, Наполи – Эмполи – 3:0
- 2024/25, Наполи – Милан – 2:1
- 2024/25, Наполи – Фиорентина – 2:1
- 2024/25, Наполи – Интер – 1:1
- 2024/25, Наполи – Удинезе – 1:1
- 2024/25, Наполи – Ювентус – 2:1
- 2024/25, Наполи – Верона – 2:0
1 - Napoli are the only team unbeaten in home matches in the calendar year 2025 in the Big-5 European leagues (W12 D4) – excluding newly-promoted sides. Fortress.#NapoliAtalanta pic.twitter.com/baXN5F0Qnp— OptaPaolo (@OptaPaolo) November 22, 2025
