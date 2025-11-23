Наполи продолжил беспроигрышную домашнюю серию в Серии А в 2025 году

Наполи продлил уникальную беспроигрышную домашнюю серию в Серии А в 2025 году до 16 матчей.

Очередным поединком без поражения стал матч 12 тура, в котором команда Антонио Конте победила Аталанту со счетом 3:1.

Таким образом, имея 12 побед и 4 ничьи на своем поле в Серии А, Наполи продолжает оставаться единственным клубом топ-5 европейских чемпионатов, еще не потерпевшего ни одного поражения дома в национальном чемпионате в 2025 году (за исключением команд, которые недавно повысились в классе).

Беспроигрышная домашняя серия Наполи в Серии А в 2025 году

2025/26, Наполи – Аталанта – 3:1

2025/26, Наполи – Комо – 0:0

2025/26, Наполи – Интер – 3:1

2025/26, Наполи – Дженоа – 2:1

2025/26, Наполи – Пиза – 3:2

2025/26, Наполи – Кальяри – 1:0

2024/25, Наполи – Кальяри – 2:0

2024/25, Наполи – Дженоа – 2:2

2024/25, Наполи – Торино – 2:0

2024/25, Наполи – Эмполи – 3:0

2024/25, Наполи – Милан – 2:1

2024/25, Наполи – Фиорентина – 2:1

2024/25, Наполи – Интер – 1:1

2024/25, Наполи – Удинезе – 1:1

2024/25, Наполи – Ювентус – 2:1

2024/25, Наполи – Верона – 2:0