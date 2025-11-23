Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
23 ноября 2025, 09:32
Наполи продолжил беспроигрышную домашнюю серию в Серии А в 2025 году

Команда Конте является единственной в топ-5 лиг, которая может похвастаться таким достижением

Наполи продолжил беспроигрышную домашнюю серию в Серии А в 2025 году
Getty Images/Global Images Ukraine

Наполи продлил уникальную беспроигрышную домашнюю серию в Серии А в 2025 году до 16 матчей.

Очередным поединком без поражения стал матч 12 тура, в котором команда Антонио Конте победила Аталанту со счетом 3:1.

Таким образом, имея 12 побед и 4 ничьи на своем поле в Серии А, Наполи продолжает оставаться единственным клубом топ-5 европейских чемпионатов, еще не потерпевшего ни одного поражения дома в национальном чемпионате в 2025 году (за исключением команд, которые недавно повысились в классе).

Беспроигрышная домашняя серия Наполи в Серии А в 2025 году

  • 2025/26, Наполи – Аталанта – 3:1
  • 2025/26, Наполи – Комо – 0:0
  • 2025/26, Наполи – Интер – 3:1
  • 2025/26, Наполи – Дженоа – 2:1
  • 2025/26, Наполи – Пиза – 3:2
  • 2025/26, Наполи – Кальяри – 1:0
  • 2024/25, Наполи – Кальяри – 2:0
  • 2024/25, Наполи – Дженоа – 2:2
  • 2024/25, Наполи – Торино – 2:0
  • 2024/25, Наполи – Эмполи – 3:0
  • 2024/25, Наполи – Милан – 2:1
  • 2024/25, Наполи – Фиорентина – 2:1
  • 2024/25, Наполи – Интер – 1:1
  • 2024/25, Наполи – Удинезе – 1:1
  • 2024/25, Наполи – Ювентус – 2:1
  • 2024/25, Наполи – Верона – 2:0
Серия A Наполи Аталанта чемпионат Италии по футболу статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
