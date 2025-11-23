ФОТО. Итальянская журналистка засветила бюсгальтер на матче Серии А

Итальянская тележурналистка и репортер DAZN Элеонора Инкардона снова стала главной звездой эфира – и всё благодаря впечатляющему аутфиту.

Перед матчем «Фиорентина» - «Ювентус» Инкардона вышла на поле «Артемио Франки» в стильном молочном пальто, широких брюках и полупрозрачном топе, под которым отчtтливо просматривался белый бюстгальтер.

Образ мгновенно привлtк внимание болельщиков – публикации собрали тысячи лайков всего за несколько часов.

Некоторые фанаты шутят, что во время ее включений внимание зрителей было приковано не к матчу, а к идеальному образу Инкардоны.

Элеонора давно считается одной из самых популярных спортивных журналисток Италии – и каждое ее появление на стадионах Серии A неизменно становится вирусным.