ФОТО. Итальянская журналистка засветила бюсгальтер на матче Серии А
Элеонора Инкардона снова приковывает внимание...
Итальянская тележурналистка и репортер DAZN Элеонора Инкардона снова стала главной звездой эфира – и всё благодаря впечатляющему аутфиту.
Перед матчем «Фиорентина» - «Ювентус» Инкардона вышла на поле «Артемио Франки» в стильном молочном пальто, широких брюках и полупрозрачном топе, под которым отчtтливо просматривался белый бюстгальтер.
Образ мгновенно привлtк внимание болельщиков – публикации собрали тысячи лайков всего за несколько часов.
Некоторые фанаты шутят, что во время ее включений внимание зрителей было приковано не к матчу, а к идеальному образу Инкардоны.
Элеонора давно считается одной из самых популярных спортивных журналисток Италии – и каждое ее появление на стадионах Серии A неизменно становится вирусным.
