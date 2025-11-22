Хавбек Динамо:«Не знаю, что с нами происходит. Проигрываем»

Хавбек Динамо Владислав Кабаев дал оценку поражению команды 1:2 в матче с Колосом. Неудача стала третьей кряду в рамках чемпионата Украины.

«Не знаю, что происходит с Динамо. Проигрываем. Что сказать – сами все видите. Мы сами разочарованы такой игрой, таким результатом и детскими ошибками. Что есть, то есть. Не буду говорить, что мы хорошо играли. Счет на табло, критика справедливая».

Нужно меньше говорить и больше делать. Нет реализации, о чем говорить. Все понимают, какая будет критика. Мы слышим критику, не летаем в облаках и все понимаем. Если нет качества игры, то включать нужно мужество. Много проигрываем борьбы. Колос заслужил победу».

«Рано или поздно Динамо еще покажет себя», – сказал Кабаев.