Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 18:45 | Обновлено 22 ноября 2025, 19:27
Хавбек Динамо:«Не знаю, что с нами происходит. Проигрываем»

Кабаев оценил очередную неудачу

22 ноября 2025, 18:45 | Обновлено 22 ноября 2025, 19:27
2 Comments
Хавбек Динамо:«Не знаю, что с нами происходит. Проигрываем»
ФК Динамо Киев. Владислав Кабаев

Хавбек Динамо Владислав Кабаев дал оценку поражению команды 1:2 в матче с Колосом. Неудача стала третьей кряду в рамках чемпионата Украины.

«Не знаю, что происходит с Динамо. Проигрываем. Что сказать – сами все видите. Мы сами разочарованы такой игрой, таким результатом и детскими ошибками. Что есть, то есть. Не буду говорить, что мы хорошо играли. Счет на табло, критика справедливая».

Нужно меньше говорить и больше делать. Нет реализации, о чем говорить. Все понимают, какая будет критика. Мы слышим критику, не летаем в облаках и все понимаем. Если нет качества игры, то включать нужно мужество. Много проигрываем борьбы. Колос заслужил победу».

«Рано или поздно Динамо еще покажет себя», – сказал Кабаев.

Владислав Кабаев Динамо Киев Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Динамо
Иван Зинченко Источник: FootballHub
Перець
Тільки штрафи за програні матчі і футбол буде зовсім інший 
Ответить
+2
Никита Ульянов
Ну а Шовковский снова скажет что война в стране идёт и она влияет на игру нашу 
Ответить
0
