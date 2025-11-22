Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Что происходит с Динамо? Шахтер может сделать +10 в таблице
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 18:01 | Обновлено 22 ноября 2025, 18:10
987
3

Что происходит с Динамо? Шахтер может сделать +10 в таблице

Впервые киевляне проиграли три кряду встречи

22 ноября 2025, 18:01 | Обновлено 22 ноября 2025, 18:10
987
3 Comments
Что происходит с Динамо? Шахтер может сделать +10 в таблице
ФК Динамо Киев

В субботу Динамо на выезде проиграло Колосу со счетом 1:2 и впервые в истории уступило в трех кряду встречах чемпионата Украины.

Ранее киевляне проиграли ЛНЗ со счетом 0:1 и уступили Шахтеру 1:3.

Несмотря на то, что руководство Динамо во главе с президентом клуба Игорем Суркисом выражает тренеру Александру Шовковскому полное доверие, команда может отпустить лидера Шахтер на 10 очков.

Если Шахтер обыграет Оболонь, то наберет 30 очков и будет опережать киевлян на 10 баллов.

Динамо опустилось уже на 5-е место.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 12 8 3 1 29 - 10 22.11.25 18:00 Оболонь - Шахтер Донецк09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ 27
2 ЛНЗ 13 8 2 3 14 - 8 29.11.25 15:30 ЛНЗ - Кудровка21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов25.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка 26
3 Полесье 12 7 2 3 21 - 8 23.11.25 15:30 Полесье - Эпицентр09.11.25 Александрия 0:3 Полесье03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Оболонь 0:4 Полесье18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк04.10.25 Полесье 4:0 Полтава 23
4 Колос Ковалевка 13 6 4 3 16 - 12 28.11.25 18:00 Оболонь - Колос Ковалевка22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка 22
5 Динамо Киев 13 5 5 3 29 - 18 01.12.25 15:30 Динамо Киев - Полтава22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев 20
6 Кривбасс 12 6 2 4 20 - 19 23.11.25 13:00 Кривбасс - Верес08.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс05.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка 20
7 Металлист 1925 13 5 5 3 15 - 11 30.11.25 15:30 Эпицентр - Металлист 192522.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 1925 20
8 Заря 12 5 4 3 16 - 12 24.11.25 18:00 Заря - Александрия08.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов24.10.25 Верес 0:0 Заря18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря 19
9 Карпаты Львов 13 4 6 3 18 - 17 29.11.25 18:00 Верес - Карпаты Львов22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр 18
10 Верес 12 4 4 4 11 - 12 23.11.25 13:00 Кривбасс - Верес08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Верес 0:0 Заря19.10.25 Верес 1:1 Александрия04.10.25 Оболонь 1:1 Верес 16
11 Оболонь 12 4 4 4 11 - 15 22.11.25 18:00 Оболонь - Шахтер Донецк07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь25.10.25 Оболонь 0:4 Полесье17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь04.10.25 Оболонь 1:1 Верес 16
12 Кудровка 12 4 2 6 15 - 22 23.11.25 18:00 Рух Львов - Кудровка07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 192505.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка 14
13 Эпицентр 12 3 0 9 15 - 22 23.11.25 15:30 Полесье - Эпицентр07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря 9
14 Александрия 12 2 3 7 11 - 21 24.11.25 18:00 Заря - Александрия09.11.25 Александрия 0:3 Полесье01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр19.10.25 Верес 1:1 Александрия04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов 9
15 Рух Львов 12 2 1 9 7 - 20 23.11.25 18:00 Рух Львов - Кудровка08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов 7
16 Полтава 13 1 3 9 11 - 32 01.12.25 15:30 Динамо Киев - Полтава21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь 6
Полная таблица

По теме:
Хавбек Динамо:«Не знаю, что с нами происходит. Проигрываем»
Костышин рассказал, за счет чего Колос шокировал Динамо
ФОТО. Поздравили Суркиса. Динамо проиграло три подряд матча в УПЛ
Динамо Киев Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Динамо Шахтер Донецк
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карпаты – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22 ноября 2025, 10:30 4
Карпаты – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Карпаты – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Поединок турнирных соседей

Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Другие виды | 22 ноября 2025, 03:55 1
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить

Ярослава ждет ОИ-2028

Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 22.11.2025, 16:33
Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Футбол | 21.11.2025, 17:02
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
Футбол | 21.11.2025, 17:30
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vruthiy-112
І ще опуститься, бо тренувати Динамо повинен досвідчений тренер.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Игорь Плахтий
Днище!
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
21.11.2025, 04:59 1
Бокс
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
22.11.2025, 02:02
Бокс
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
20.11.2025, 16:15 7
Футбол
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
22.11.2025, 05:42
Бокс
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
21.11.2025, 05:05 10
Футбол
Известно, где УАФ планирует организовать матч Украина – Швеция
Известно, где УАФ планирует организовать матч Украина – Швеция
20.11.2025, 20:40 8
Футбол
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
21.11.2025, 12:23 10
Футбол
В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина
В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина
21.11.2025, 07:01 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем