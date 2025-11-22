Что происходит с Динамо? Шахтер может сделать +10 в таблице

В субботу Динамо на выезде проиграло Колосу со счетом 1:2 и впервые в истории уступило в трех кряду встречах чемпионата Украины.

Ранее киевляне проиграли ЛНЗ со счетом 0:1 и уступили Шахтеру 1:3.

Несмотря на то, что руководство Динамо во главе с президентом клуба Игорем Суркисом выражает тренеру Александру Шовковскому полное доверие, команда может отпустить лидера Шахтер на 10 очков.

Если Шахтер обыграет Оболонь, то наберет 30 очков и будет опережать киевлян на 10 баллов.

Динамо опустилось уже на 5-е место.