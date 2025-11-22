Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина и Костюк сыграют на World Tennis League. Что это за турнир?
Другие новости
22 ноября 2025, 15:53 |
452
0

Свитолина и Костюк сыграют на World Tennis League. Что это за турнир?

Выставочные командные соревнования в этом году пройдут в Бенгалуру с 17 по 21 декабря

22 ноября 2025, 15:53 |
452
0
Свитолина и Костюк сыграют на World Tennis League. Что это за турнир?
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк сыграют на выставочном командном турнире World Tennis League.

WL пройдет с 17 по 21 декабря в Бенгалуру, Индия. Это будет четвертый розыгрыш соревнований – в предыдущие три года турнир проходил в ОАЭ.

В WL принимают участие и теннисистки, и теннисисты. Каждый игрок распределен в одну из четырех команд: Eagles, Falcons, Hawks и Kites.

Формат: четыре команды играют друг с другом по круговой системе. Каждое противостояние состоит из четырех матчей: один мужской одиночный, один женский одиночный и два парных поединка, которые могут быть между мужскими парами, между женскими парами или смешанными парами, в зависимости от того, какая команда выиграет жеребьевку. По итогам всех противостояний определяется финальная пара – две лучшие команды сойдутся в поединке за трофей.

В 2025 году в Бенгалуру, помимо Элины и Марты, также планируют сыграть Гаэль Монфис, Ник Кирьос, Денис Шаповалов, Паула Бадоса, Рохан Бопанна, Магда Линетт и Даниил Медведев.

Свитолина заменила Елену Рыбакину, а Шаповалов сыграет вместе Артура Фиса.

Результаты финалов World Tennis League предыдущих лет:

По теме:
ФОТО. Милота дня. Как Свитолина поздравила отца с днем рождения
Призовые в WTA-Туре: Свитолина – в топ-20. Сколько заработали украинки?
ВИДЕО. Сколько раз отжалась Элина? Монфис показал подготовку Свитолиной
Элина Свитолина Марта Костюк World Tennis League Гаэль Монфис Ник Кирьос Денис Шаповалов Паула Бадоса Рохан Бопанна Магда Линетт Даниил Медведев
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карпаты – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22 ноября 2025, 10:30 4
Карпаты – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Карпаты – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Поединок турнирных соседей

Безумный тай-брейк на 32 очка. Определен первый финалист Кубка Дэвиса 2025
Теннис | 21 ноября 2025, 22:38 0
Безумный тай-брейк на 32 очка. Определен первый финалист Кубка Дэвиса 2025
Безумный тай-брейк на 32 очка. Определен первый финалист Кубка Дэвиса 2025

Сборная Италии прошла Бельгию – решающую победу над Бергсом добыл Коболли

В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
Футбол | 22.11.2025, 07:24
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Футбол | 21.11.2025, 17:02
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
РЕБРОВ: «Мы не собираемся играть в Польше против Польши. Это ненормально»
Футбол | 21.11.2025, 15:15
РЕБРОВ: «Мы не собираемся играть в Польше против Польши. Это ненормально»
РЕБРОВ: «Мы не собираемся играть в Польше против Польши. Это ненормально»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
21.11.2025, 09:40 11
Футбол
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
21.11.2025, 12:23 10
Футбол
Усика обвинили в подставе известного боксера
Усика обвинили в подставе известного боксера
21.11.2025, 07:22
Бокс
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
21.11.2025, 04:59 1
Бокс
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
20.11.2025, 16:15 7
Футбол
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
21.11.2025, 05:05 10
Футбол
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
20.11.2025, 23:33 8
Футбол
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
21.11.2025, 17:30 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем