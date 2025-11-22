Свитолина и Костюк сыграют на World Tennis League. Что это за турнир?

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк сыграют на выставочном командном турнире World Tennis League.

WL пройдет с 17 по 21 декабря в Бенгалуру, Индия. Это будет четвертый розыгрыш соревнований – в предыдущие три года турнир проходил в ОАЭ.

В WL принимают участие и теннисистки, и теннисисты. Каждый игрок распределен в одну из четырех команд: Eagles, Falcons, Hawks и Kites.

Формат: четыре команды играют друг с другом по круговой системе. Каждое противостояние состоит из четырех матчей: один мужской одиночный, один женский одиночный и два парных поединка, которые могут быть между мужскими парами, между женскими парами или смешанными парами, в зависимости от того, какая команда выиграет жеребьевку. По итогам всех противостояний определяется финальная пара – две лучшие команды сойдутся в поединке за трофей.

В 2025 году в Бенгалуру, помимо Элины и Марты, также планируют сыграть Гаэль Монфис, Ник Кирьос, Денис Шаповалов, Паула Бадоса, Рохан Бопанна, Магда Линетт и Даниил Медведев.

Свитолина заменила Елену Рыбакину, а Шаповалов сыграет вместе Артура Фиса.

Результаты финалов World Tennis League предыдущих лет: