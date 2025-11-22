Английский клуб не забыл про Ярмоленко. Что именно сделал Вест Хэм?

Английский «Вест Хэм» не забыл про вингера киевского «Динамо» и сборной Украины Андрея Ярмоленко, который ранее выступал в Премьер-лиге.

Пресс-служба «молотобойцев» вспомнила красивый гол в ворота «Борнмута» (2:2) в сезоне 2019/20, когда украинский футболист нанес точный удар и хладнокровно переиграл голкипера соперника.

Ярмоленко перебрался в чемпионат Англии в июле 2018 года из немецкой «Боруссии» Дортмунд за 20 млн евро. В составе «Вест Хэма» провел 86 матчей, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

В июле 2022 года вингер покинул Премьер-лигу на правах свободного агента, провел один сезон в «Аль-Айне» (ОАЭ), после чего вернулся в расположение киевского «Динамо».

ВИДЕО. Гол Андрея Ярмоленко в составе английского Вест Хэма в сезоне 2019/20