Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Английский клуб не забыл про Ярмоленко. Что именно сделал Вест Хэм?
Англия
22 ноября 2025, 14:07 |
995
0

Английский клуб не забыл про Ярмоленко. Что именно сделал Вест Хэм?

Пресс-служба «молотобойцев» вспомнила гол украинского вингера в сезоне 2019/20

22 ноября 2025, 14:07 |
995
0
Английский клуб не забыл про Ярмоленко. Что именно сделал Вест Хэм?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Английский «Вест Хэм» не забыл про вингера киевского «Динамо» и сборной Украины Андрея Ярмоленко, который ранее выступал в Премьер-лиге.

Пресс-служба «молотобойцев» вспомнила красивый гол в ворота «Борнмута» (2:2) в сезоне 2019/20, когда украинский футболист нанес точный удар и хладнокровно переиграл голкипера соперника.

Ярмоленко перебрался в чемпионат Англии в июле 2018 года из немецкой «Боруссии» Дортмунд за 20 млн евро. В составе «Вест Хэма» провел 86 матчей, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

В июле 2022 года вингер покинул Премьер-лигу на правах свободного агента, провел один сезон в «Аль-Айне» (ОАЭ), после чего вернулся в расположение киевского «Динамо».

ВИДЕО. Гол Андрея Ярмоленко в составе английского Вест Хэма в сезоне 2019/20

По теме:
Харьковские подснежники. Металлист 1925 в заснеженном Львове одолел Карпаты
Ингулец – Металлист – 3:0. Дубль Малыша. Видео голов и обзор матча
Сыграет ли Ярмоленко? Известны стартовые составы на матч Колос – Динамо
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Вест Хэм Андрей Ярмоленко Динамо Киев
Николай Тытюк Источник: ФК Вест Хэм
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Футбол | 22 ноября 2025, 08:09 4
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»

Мартин Далин – о жеребьевке ЧМ-2026

Роман Григорчук: «Я уверен, что сборная Украины пройдет Швецию»
Футбол | 22 ноября 2025, 13:34 0
Роман Григорчук: «Я уверен, что сборная Украины пройдет Швецию»
Роман Григорчук: «Я уверен, что сборная Украины пройдет Швецию»

Специалист верит в успех подопечных Сергея Рерова

РЕБРОВ: «Мы не собираемся играть в Польше против Польши. Это ненормально»
Футбол | 21.11.2025, 15:15
РЕБРОВ: «Мы не собираемся играть в Польше против Польши. Это ненормально»
РЕБРОВ: «Мы не собираемся играть в Польше против Польши. Это ненормально»
Колос – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22.11.2025, 13:00
Колос – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Колос – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
Футбол | 22.11.2025, 08:38
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
22.11.2025, 03:55 1
Другие виды
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
20.11.2025, 15:05 9
Футбол
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
21.11.2025, 17:30 21
Футбол
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
20.11.2025, 23:33 8
Футбол
«Мы замерли». Тренер сборной Шотландии выступил с заявлением об Украине
«Мы замерли». Тренер сборной Шотландии выступил с заявлением об Украине
20.11.2025, 19:42
Футбол
Французский тренер вывел Гаити на ЧМ, хотя ни разу не был в этой стране
Французский тренер вывел Гаити на ЧМ, хотя ни разу не был в этой стране
21.11.2025, 11:00 4
Футбол
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
21.11.2025, 17:02 3
Футбол
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
21.11.2025, 09:40 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем