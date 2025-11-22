Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бразильский вингер сообщил о желании остаться в Украинской Премьер-лиге
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 11:03 |
Бразильский вингер сообщил о желании остаться в Украинской Премьер-лиге

Пауло Витор полностью доволен своим положением в львовских «Карпатах»

ФК Карпаты Львов. Пауло Витор

Вингер львовских «Карпат» Пауло Витор прокомментировал результаты команды в последних матчах, поделился мнением о борьбе в турнирной таблице, а также признался, что хочет остаться в чемпионате Украины.

Контракт 26-летнего бразильца принадлежит португальскому «Портимоненсе», срок арендного соглашения между клубами истекает после завершения сезона 2025/26. Пауло забил два гола и отдал один ассист за 14 матчей в составе «львов».

– В последних двух матчах «Карпаты» одержали очень непростые победы в матчах с ЛНЗ (1:0) и «Кривбассом» (1:0). Можешь охарактеризовать эти поединки со своей точки зрения?

– Это были два очень сложных матча против команд, показывающих сильную игру в чемпионате. Думаю, мы продемонстрировали стойкость, зрелость и сплоченность в этих играх. Каждая мелочь имела значение.

Самый сложный соперник... У каждого своя идентичность, но ЛНЗ выделяется интенсивностью, очень прямой игрой, дуэлями и быстрыми игроками, атакующими глубину. Играли на выезде, забили гол и очень уверенно отработали в обороне.

Остается немного горьковатый привкус, ведь чувствуем, что могли быть еще выше в таблице. Потеряли очки, которые были нам доступны, особенно против «Руха» (0:0) и «Эпицентра» (1:3). Однако в то же время вижу, что мы двигаемся по правильному пути, растем и прогрессируем как команда.

– Твой контракт принадлежит «Портимоненсе», но хотел бы ты остаться в «Карпатах» по истечении срока аренды?

– Я очень счастлив в «Карпатах», мне комфортно в городе, клубе и команде. Моя семья тоже чувствует себя хорошо, они счастливы, сын уже учится во Львове. Если это будет хорошо для всех сторон – я с радостью останусь, – рассказал Пауло.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Пауло Витор чемпионат Португалии по футболу Портимоненсе аренда игрока
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
