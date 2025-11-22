Боруссия Д – Штутгарт. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
22 ноября, свою встречу в 11-м туре Бундеслиги проведут Боруссия Дортмунд и Штутгарт. Старт игры запланирован на 16:30 по киевскому времени.
Боруссия Дортмунд
«Шмели» в этом сезоне пытаются везде успеть, пока у них неплохо получается, все-таки есть сильный состав, но со стабильностью еще имеются проблемы. В чемпионате команда идет третьей, отставая от лидера на 7 очков, единственное поражение потерпели на выезде от Баварии – 1:2. Боруссия в последнем туре не смогла дожать в гостях Гамбург, пропустив на 90+7 минуте, в итоге 1:1.
Дортмундцы продолжают выступать в Кубке Германии, где они добрались до стадии 1/8 финала. В Лиге чемпионов у команды две победы при одном поражении, еще одна встреча завершилась вничью.
Не думаю, что Боруссия претендент на чемпионство, слишком сильна Бавария, основная цель завершить борьбу в топ-4, а также искать счастья в других турнирах.
Штутгарт
«Швабы» после десяти туров четвертые в чемпионате, они отстают от предстоящего соперника только по дополнительным показателям. В последнем туре Штутгарт одержал непростую волевую победу дома против Аугсбурга, дубль здесь оформил Ундав.
С переменным успехом клуб выступает в Лиге Европы, где одержал две победы и столько же раз уступил, пока «швабы» в зоне плей-офф, но текущее 20 место не выглядит надежно.
Штутгарт пока ведет борьбу и за Кубок Германии, это тот трофей, который реально выиграть, если где-то повезет с сеткой. «Швабы» единственные не играли вничью в чемпионате.
Личные встречи
Боруссия уже шесть матчей кряду не может обыграть соперника во всех турнирах. В прошлом сезоне Штутгарт выиграл оба матча – 5:1 дома и 2:1 в гостях.
Прогноз
Нас ожидает битва прямых конкурентов, так как команды подходят к этой встрече, имея в активе одинаковое количество очков. Боруссия котируется фаворитом, больше за счет фактора своего поля, да и состав у хозяев сильнее.
Ожидаю захватывающего матча, на встречных курсах, возможно ставка выглядит просто, но есть высокая вероятность, что зайдет, выбираю обмен голами за 1,55.
