22.11.2025 16:30 – FT 3 : 3
Германия23 ноября 2025, 07:32 |
22
0
Боруссия Д – Штутгарт – 3:3. Шоу: как Ундав оформил хет-трик. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 11-го тура Бундеслиги 2025/26
22 ноября Боруссия Дортмунд и Штутгарт выдали голевое шоу в матче 11-го тура Бундеслиги 2025/26.
Поединок прошел на стадионе Сигнал Идуна Парк и завершился со счетом 3:3.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Хет-трик в составе гостей оформил Дениз Ундав.
Бундеслига 2025/26. 11-й тур, 22 ноября
Боруссия Дортмунд – Штутгарт – 3:3
Голы: Джан, 34 (пен.), Байер, 41, Адейеми, 89 – Ундав, 47, 71, 90+1
Видеообзор матча
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Дениз Ундав (Штутгарт), асcист Крис Фюрих.
89’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Адейеми (Боруссия Д), асcист Максимилиан Байер.
71’
ГОЛ ! Мяч забил Дениз Ундав (Штутгарт), асcист Максимилиан Миттельштадт.
47’
ГОЛ ! Мяч забил Дениз Ундав (Штутгарт), асcист Билал Эль-Ханнус.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Максимилиан Байер (Боруссия Д).
34’
ГОЛ ! С пенальти забил Эмре Джан (Боруссия Д).
