  4. Боруссия Д – Штутгарт – 3:3. Шоу: как Ундав оформил хет-трик. Видео голов
Чемпионат Германии
Боруссия Д
22.11.2025 16:30 – FT 3 : 3
Штутгарт
Германия
Боруссия Д – Штутгарт – 3:3. Шоу: как Ундав оформил хет-трик. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 11-го тура Бундеслиги 2025/26

Боруссия Д – Штутгарт – 3:3. Шоу: как Ундав оформил хет-трик. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

22 ноября Боруссия Дортмунд и Штутгарт выдали голевое шоу в матче 11-го тура Бундеслиги 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Сигнал Идуна Парк и завершился со счетом 3:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хет-трик в составе гостей оформил Дениз Ундав.

Бундеслига 2025/26. 11-й тур, 22 ноября

Боруссия Дортмунд – Штутгарт – 3:3

Голы: Джан, 34 (пен.), Байер, 41, Адейеми, 89 – Ундав, 47, 71, 90+1

Видеообзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Дениз Ундав (Штутгарт), асcист Крис Фюрих.
89’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Адейеми (Боруссия Д), асcист Максимилиан Байер.
71’
ГОЛ ! Мяч забил Дениз Ундав (Штутгарт), асcист Максимилиан Миттельштадт.
47’
ГОЛ ! Мяч забил Дениз Ундав (Штутгарт), асcист Билал Эль-Ханнус.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Максимилиан Байер (Боруссия Д).
34’
ГОЛ ! С пенальти забил Эмре Джан (Боруссия Д).
Боруссия Дортмунд Штутгарт чемпионат Германии по футболу Бундеслига видео голов и обзор Эмре Джан пенальти Максимилиан Байер Карим Адейеми Дениз Ундав хет-трик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
