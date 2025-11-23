Боруссия Д

22 ноября Боруссия Дортмунд и Штутгарт выдали голевое шоу в матче 11-го тура Бундеслиги 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Сигнал Идуна Парк и завершился со счетом 3:3.

Хет-трик в составе гостей оформил Дениз Ундав.

Бундеслига 2025/26. 11-й тур, 22 ноября

Боруссия Дортмунд – Штутгарт – 3:3

Голы: Джан, 34 (пен.), Байер, 41, Адейеми, 89 – Ундав, 47, 71, 90+1

Видеообзор матча