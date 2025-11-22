ФОТО. Украинская журналистка впечатлила новой фотосессией в Париже
Александра Кучеренко порадовала новой эффектной публикацией
Украинская телеведущая, журналистка и модель Александра Кучеренко, хорошо знакомая футбольным болельщикам по работе на студиях Лиги чемпионов и других спортивных эфирах, представила новую серию стильных фото из Парижа.
Съемка стала частью рекламной кампании французского бренда Gisele Delorme Paris.
На снимках Кучеренко позирует на фоне Эйфелевой башни и знаковых парижских локаций — на набережных, мостах, у знаменитых фонтанов и в уютных кафе.
В подписи к посту Кучеренко призналась, что Париж изменил ее отношение к красоте и стилю. Она рассказала о любви французских женщин к естественности, индивидуальности и легкости.
«Парижанки выбирают природность и индивидуальность. Качество вместо количества. Баланс, а не маскировку», – написала ведущая.
Поклонники в комментариях отметили атмосферу съемки, естественную красоту модели и высокий уровень работы. Многие назвали эту съемку «одной из лучших в карьере Кучеренко».
