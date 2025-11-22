Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
22 ноября 2025, 03:50 | Обновлено 22 ноября 2025, 04:02
ФОТО. Украинская журналистка впечатлила новой фотосессией в Париже

Александра Кучеренко порадовала новой эффектной публикацией

ФОТО. Украинская журналистка впечатлила новой фотосессией в Париже
Instagram. Александра Кучеренко

Украинская телеведущая, журналистка и модель Александра Кучеренко, хорошо знакомая футбольным болельщикам по работе на студиях Лиги чемпионов и других спортивных эфирах, представила новую серию стильных фото из Парижа.

Съемка стала частью рекламной кампании французского бренда Gisele Delorme Paris.

На снимках Кучеренко позирует на фоне Эйфелевой башни и знаковых парижских локаций — на набережных, мостах, у знаменитых фонтанов и в уютных кафе.

В подписи к посту Кучеренко призналась, что Париж изменил ее отношение к красоте и стилю. Она рассказала о любви французских женщин к естественности, индивидуальности и легкости.

«Парижанки выбирают природность и индивидуальность. Качество вместо количества. Баланс, а не маскировку», – написала ведущая.

Поклонники в комментариях отметили атмосферу съемки, естественную красоту модели и высокий уровень работы. Многие назвали эту съемку «одной из лучших в карьере Кучеренко».

