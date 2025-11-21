Было зафиксировано резкое падение коэффициентов на победу ЛНЗ в 2+ мяча

Очередной букмекерский скандал произошел в УПЛ. Резкое падение коэффициентов на победу черкасского ЛНЗ в игре против Полтавы вызвало подозрения относительно возможного договорного матча.

Перед поединком ЛНЗ – СК Полтава в букмекерских конторах зафиксировали аномальную активность, что привело к стремительному падению коэффициентов на победу черкасского клуба с форой –1,5 (то есть, с преимуществом в два гола и больше).

Коэффициент, который вечером накануне держался на уровне 2.00, за несколько часов до игры упал до примерно 1.50. Специалисты указывают на подозрительное поведение ставок на азиатских рынках.

Многие букмекерские конторы еще до стартa встречи вообще закрыли прием ставок на этот матч.

В матче 13-го тура УПЛ ЛНЗ обыграл Полтаву (2:0), дубль оформил Проспер Оба. Ставка на ЛНЗ с форой –1,5 действительно сыграла, что усилило резонанс относительно подозрительных матчей с участием полтавского клуба.

УПЛ. 13-й тур, 21 ноября

Полтава – ЛНЗ Черкассы – 0:2

Голы: Проспер Оба, 31, 64

Видеообзор матча