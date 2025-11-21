Определены полуфинальные пары юношеского чемпионата мира 2025 U-17
Пары полуфиналов: Австрия U17 – Италия U17, Португалия U17 – Бразилия U17
21 ноября на чемпионате мира 2025 U-17 состоялись матчи 1/4 финала.
В Катаре с 3 по 27 ноября проходит мировой юношеский форум.
По итогам матчей 1/4 финала определены полуфинальные пары.
В полуфиналах 24 ноября сыграют: Австрия U17 – Италия U17, Португалия U17 – Бразилия U17.
Финальный матч и игра за третье место запланированы на 27 ноября.
Чемпионат мира 2025 U-17
3–27 ноября 2025, Катар
1/4 финала, 21 ноября
14:30. Австрия U17 – Япония U17 – 1:0
Гол: Мозер, 49
15:30. Италия U17 – Буркина-Фасо U17 – 1:0
Гол: Кампаньелло, 83
16:45. Португалия U17 – Швейцария U17 – 2:0
Голы: Миде, 41, Нету, 53
17:45. Марокко U17 – Бразилия U17 – 1:2
Голы: Баха, 45+4 (пен) – Делл, 16, 90+5
Пары 1/2 финала, 24 ноября
- 15:30. Австрия U17 – Италия U17
- 18:00. Португалия U17 – Бразилия U17
Сетка плей-офф
Инфографика
