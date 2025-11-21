Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На чемпионате мира U-17 состоятся четвертьфинальные поединки
Молодежные турниры
21 ноября 2025, 15:14 | Обновлено 21 ноября 2025, 15:18
105
0

На чемпионате мира U-17 состоятся четвертьфинальные поединки

Главный турнир в юношеском футболе проходит в Катаре с 3 по 27 ноября

21 ноября 2025, 15:14 | Обновлено 21 ноября 2025, 15:18
105
0
На чемпионате мира U-17 состоятся четвертьфинальные поединки
FIFA

21 ноября на чемпионате мира 2025 U-17 пройдут матчи 1/4 финала.

В Катаре с 3 по 27 ноября проходит мировой юношеский форум.

По итогам матчей 1/8 финала определены четвертьфинальные пары

Поединки этой стадии пройдут 21 ноября 2025 года.

Чемпионат мира 2025 U-17

3–27 ноября 2025, Катар

1/8 финала

  • 18.11. 14:30. Италия U17 – Узбекистан U17 – 3:2
  • 18.11. 14:30. Уганда U17 – Буркина-Фасо U17 – 1:1 (пен. 3:5)
  • 18.11. 15:00. Мексика U17 – Португалия U17 – 0:5
  • 18.11. 15:30. Бразилия U17 – Франция U17 – 1:1 (пен. 4:3)
  • 18.11. 16:45. Швейцария U17 – Ирландия U17 – 3:1
  • 18.11. 17:15. Северная Корея U17 – Япония U17 – 1:1 (пен. 4:5)
  • 18.11. 17:45. Австрия U17 – Англия U17 – 4:0
  • 18.11. 17:45. Марокко U17 – Мали U17 – 3:2

1/4 финала

  • 21.11. 14:30. Австрия U17 – Япония U17
  • 21.11. 15:30. Италия U17 – Буркина-Фасо U17
  • 21.11. 16:45. Португалия U17 – Швейцария U17
  • 21.11. 17:45. Марокко U17 – Бразилия U17

Сетка плей-офф

По теме:
Украинская бригада арбитров будет работать на матче плей-офф юношеского ЧМ
На чемпионате мира 2025 U-17 в Катаре определены пары 1/8 финала
Два украинских арбитра будут работать на матче 1/16 финала ЧМ U-17
чемпионат мира по футболу U-17 статистические расклады
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Мы замерли». Тренер сборной Шотландии выступил с заявлением об Украине
Футбол | 20 ноября 2025, 19:42 0
«Мы замерли». Тренер сборной Шотландии выступил с заявлением об Украине
«Мы замерли». Тренер сборной Шотландии выступил с заявлением об Украине

Кларк – о выходе команды на ЧМ-2026

Немецкая биатлонистка сменила спортивное гражданство перед сезоном
Биатлон | 20 ноября 2025, 22:17 0
Немецкая биатлонистка сменила спортивное гражданство перед сезоном
Немецкая биатлонистка сменила спортивное гражданство перед сезоном

Ива Морич будет выступать под флагом Хорватии

Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Футбол | 21.11.2025, 09:40
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Французский тренер вывел Гаити на ЧМ, хотя ни разу не был в этой стране
Футбол | 21.11.2025, 11:00
Французский тренер вывел Гаити на ЧМ, хотя ни разу не был в этой стране
Французский тренер вывел Гаити на ЧМ, хотя ни разу не был в этой стране
ВИДЕО. Фанаты заметили необычную деталь на кадрах встречи Роналду с Трампом
Футбол | 21.11.2025, 15:21
ВИДЕО. Фанаты заметили необычную деталь на кадрах встречи Роналду с Трампом
ВИДЕО. Фанаты заметили необычную деталь на кадрах встречи Роналду с Трампом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
20.11.2025, 15:00 4
Футбол
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
21.11.2025, 05:05 10
Футбол
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
20.11.2025, 15:05 9
Футбол
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
20.11.2025, 08:22 18
Футбол
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
21.11.2025, 04:15 3
Другие виды
Дерек ЧИСОРА: «Этот супертяжеловес погасит ему свет за один раунд»
Дерек ЧИСОРА: «Этот супертяжеловес погасит ему свет за один раунд»
20.11.2025, 20:02
Бокс
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
20.11.2025, 14:43 15
Футбол
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
20.11.2025, 23:33 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем