На чемпионате мира U-17 состоятся четвертьфинальные поединки
Главный турнир в юношеском футболе проходит в Катаре с 3 по 27 ноября
21 ноября на чемпионате мира 2025 U-17 пройдут матчи 1/4 финала.
В Катаре с 3 по 27 ноября проходит мировой юношеский форум.
По итогам матчей 1/8 финала определены четвертьфинальные пары
Поединки этой стадии пройдут 21 ноября 2025 года.
Чемпионат мира 2025 U-17
3–27 ноября 2025, Катар
1/8 финала
- 18.11. 14:30. Италия U17 – Узбекистан U17 – 3:2
- 18.11. 14:30. Уганда U17 – Буркина-Фасо U17 – 1:1 (пен. 3:5)
- 18.11. 15:00. Мексика U17 – Португалия U17 – 0:5
- 18.11. 15:30. Бразилия U17 – Франция U17 – 1:1 (пен. 4:3)
- 18.11. 16:45. Швейцария U17 – Ирландия U17 – 3:1
- 18.11. 17:15. Северная Корея U17 – Япония U17 – 1:1 (пен. 4:5)
- 18.11. 17:45. Австрия U17 – Англия U17 – 4:0
- 18.11. 17:45. Марокко U17 – Мали U17 – 3:2
1/4 финала
- 21.11. 14:30. Австрия U17 – Япония U17
- 21.11. 15:30. Италия U17 – Буркина-Фасо U17
- 21.11. 16:45. Португалия U17 – Швейцария U17
- 21.11. 17:45. Марокко U17 – Бразилия U17
Сетка плей-офф
