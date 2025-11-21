«У меня есть несколько слов для поляков»: реакция Шевченко на жребий

Журналист Петр Кожминьский из издания goal.pl взял эксклюзивное интервью у президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, чтобы обсудить результаты жеребьевки стыковых матчей и возможное противостояние Польши и Украины. Ниже – главное из их разговора.

– Как вы оцениваете результаты жеребьевки?

Попасть на чемпионат мира через Европу всегда очень сложно. Конкуренция максимальная, а в стыках играют сильные команды. Мы не влияем на выбор соперника – кто бы ни был напротив, нужно выходить и играть. Украина должна сыграть очень хорошо, если хочет пройти дальше.

– Хотели попасть на Польшу или предпочли бы избежать ее?

Я хотел избежать Польши. По двум причинам: у вас сильная команда, и между нами очень теплые отношения. Я знаю многих людей в польском футболе. Если бы мог выбирать, выбрал бы другого соперника.

– Уже знаете, где Украина проведет матчи?

Никаких поспешных решений. Мы все обсудим и примем решение спокойно. Времени мало, но давить на себя не хочу.

– Польские болельщики готовы снова принять вашу сборную. Как вы к этому относитесь?

Мы много раз играли в Польше и всегда вспоминали это тепло. Но окончательное решение еще впереди – мы должны выбрать то, что будет лучшим для команды.

– Сыграете ли на одном стадионе или подадите две заявки?

Сейчас не хочу давать публичные обещания. Мы все анализируем. И хочу подчеркнуть: Украина бесконечно благодарна Польше – федерации, людям футбола, властям и гражданам. Мы никогда этого не забудем. Спасибо, Польша!