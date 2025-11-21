Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «У меня есть несколько слов для поляков»: реакция Шевченко на жребий
21 ноября 2025, 20:48 | Обновлено 21 ноября 2025, 20:59
1938
0

Журналист Петр Кожминьский из издания goal.pl взял эксклюзивное интервью у Андрея Шевченко

Журналист Петр Кожминьский из издания goal.pl взял эксклюзивное интервью у президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, чтобы обсудить результаты жеребьевки стыковых матчей и возможное противостояние Польши и Украины. Ниже – главное из их разговора.

Как вы оцениваете результаты жеребьевки?
Попасть на чемпионат мира через Европу всегда очень сложно. Конкуренция максимальная, а в стыках играют сильные команды. Мы не влияем на выбор соперника – кто бы ни был напротив, нужно выходить и играть. Украина должна сыграть очень хорошо, если хочет пройти дальше.

Хотели попасть на Польшу или предпочли бы избежать ее?
Я хотел избежать Польши. По двум причинам: у вас сильная команда, и между нами очень теплые отношения. Я знаю многих людей в польском футболе. Если бы мог выбирать, выбрал бы другого соперника.

Уже знаете, где Украина проведет матчи?
Никаких поспешных решений. Мы все обсудим и примем решение спокойно. Времени мало, но давить на себя не хочу.

Польские болельщики готовы снова принять вашу сборную. Как вы к этому относитесь?
Мы много раз играли в Польше и всегда вспоминали это тепло. Но окончательное решение еще впереди – мы должны выбрать то, что будет лучшим для команды.

Сыграете ли на одном стадионе или подадите две заявки?
Сейчас не хочу давать публичные обещания. Мы все анализируем. И хочу подчеркнуть: Украина бесконечно благодарна Польше – федерации, людям футбола, властям и гражданам. Мы никогда этого не забудем. Спасибо, Польша!

Максим Лапченко Источник: goal.pl
