ФОТО. Самая сексуальная футболистка взорвала сеть полуголыми снимками
Алиша Леманн ошеломила фанатов новой откровенной фотосессией
Швейцарская футболистка Алиша Леманн снова оказалась в центре внимания после того, как опубликовала серию откровенных черно-белых снимков у себя в Instagram.
На фото спортсменка позирует полуголой в широких джинсах, прикрывая грудь руками. Стильная фотосессия с минималистичным светом мгновенно собрала десятки тысяч лайков и бурную реакцию в комментариях.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
За первые часы пост собрал более 40 тысяч лайков.
Леманн давно является одной из самых популярных футболисток в соцсетях, но новая фотосессия сразу стала одной из самых обсуждаемых за последнее время.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Миланское и лондонское дерби, раздражитель для Барсы, проблема для Дортмунда
«Как такое возможно?» – спросите вы. Увы, война всему виной и в данном случае…