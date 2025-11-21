Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
21 ноября 2025, 20:27
ФОТО. Самая сексуальная футболистка взорвала сеть полуголыми снимками

Алиша Леманн ошеломила фанатов новой откровенной фотосессией

ФОТО. Самая сексуальная футболистка взорвала сеть полуголыми снимками
Instagram. Алиша Леманн

Швейцарская футболистка Алиша Леманн снова оказалась в центре внимания после того, как опубликовала серию откровенных черно-белых снимков у себя в Instagram.

На фото спортсменка позирует полуголой в широких джинсах, прикрывая грудь руками. Стильная фотосессия с минималистичным светом мгновенно собрала десятки тысяч лайков и бурную реакцию в комментариях.

За первые часы пост собрал более 40 тысяч лайков.

Леманн давно является одной из самых популярных футболисток в соцсетях, но новая фотосессия сразу стала одной из самых обсуждаемых за последнее время.

Комментарии
