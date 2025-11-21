ФОТО. Самая сексуальная футболистка взорвала сеть полуголыми снимками

Швейцарская футболистка Алиша Леманн снова оказалась в центре внимания после того, как опубликовала серию откровенных черно-белых снимков у себя в Instagram.

На фото спортсменка позирует полуголой в широких джинсах, прикрывая грудь руками. Стильная фотосессия с минималистичным светом мгновенно собрала десятки тысяч лайков и бурную реакцию в комментариях.

За первые часы пост собрал более 40 тысяч лайков.

Леманн давно является одной из самых популярных футболисток в соцсетях, но новая фотосессия сразу стала одной из самых обсуждаемых за последнее время.