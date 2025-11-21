Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Игорь КОСТЮК: «Мы взяли три балла – это главное»
Молодежные турниры
21 ноября 2025, 19:56 | Обновлено 21 ноября 2025, 19:57
0

Игорь КОСТЮК: «Мы взяли три балла – это главное»

Главный тренер юношеской команды «Динамо» прокомментировал победу над «Колосом» U-19

Игорь КОСТЮК: «Мы взяли три балла – это главное»
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Главный тренер юношеской команды киевского «Динамо» U-19 Игорь Костюк прокомментировал победу над ковалевским «Колосом» U-19 (1:0) в матче 13-го тура Национальной лиги U-19.

– Получили сегодня три зачетных балла. Сложная игра была – поле очень специфическое. Привычное для соперника, непривычное для нас. Много моментов создали, особенно в первом тайме, но в концовке что-то мешало. Мы списываем это на качество покрытия, потому что кто-то немного не дошел, не туда пробил. Это сыграло сегодня ключевую роль в том, что не забили свои мячи, и до конца продолжалось напряжение. Но взяли три очка – и это главное.

– Из-за травмы Назар Иваськов был вынужден уйти с поля еще в первом тайме. Есть ли сейчас информация о его самочувствии?

– Проведем диагностику и потом будем понимать. Может, ушиб, а может, какое-то повреждение. Сейчас не понимаем.

– В команду вернулись игроки, которые на прошлой неделе были в составе юношеской и молодежной сборных Украины. Насколько их возвращение усиливает команду?

– Конечно, они в хорошем настроении вернулись. Редушко с Губенко выиграли три игры в отборе на Евро-2026 (U19). Да, сегодня они не забили, но внесли свой вклад в победу. Это только добавляет уверенности. Практика и опыт, которые они получают в сборной, ни с чем не сравнимы. Это совсем другие эмоции. Они представляют свою страну. Они молодцы, мы их поздравили. И сегодня в принципе они хорошо сыграли и внесли свой вклад.

– В предыдущих двух сезонах «Динамо» не удавалось обыграть «Колос». Сегодняшняя победа для вас особенная?

– Мы видим, что все команды против нас показывают лучшую версию себя. Они могут отобрать зачетные очки, проявить себя, показать себя, доказать, что они не хуже игроков «Динамо». Поэтому в каждой игре они стараются показать свою лучшую версию. Мы понимали, что сегодня будет такая игра. Тем более, для них это родное поле, к которому они привыкли. Нам было немного сложнее адаптироваться. Но мы выиграли игру – это главное.

– В конце игры Владислав Захарченко получил две желтые карточки. Как вы восприняли этот момент?

– Я спросил главного арбитра, почему он дал вторую желтую карточку. Он сказал, что Захарченко не был согласен с решением арбитра. Хотя, несогласия там не было. Арбитр спросил, почему было нарушено правило. Захарченко просто сказал, что уже компенсированное время закончилось, и спросил, сколько мы будем играть. Я не вижу здесь несогласия с решением арбитра. Мы поговорим с Владиславом, потому что нельзя спорить с судьями и получать такие досадные карточки.

– В среду «Динамо» сыграет первый матч против «Хиберниана» в Юношеской лиге УЕФА. Какие у вас ожидания от этого противостояния?

– В Юношеской лиге нет простых соперников, все чемпионы своих стран. «Хиберниан» не исключение. Это очень динамичная команда, очень быстрая, хорошо организованная. Они победили «2 Коррику». Готовимся к ним, будет сложный матч. В воскресенье мы уже выезжаем, будет восстановление. Сейчас в Польше идет снег, поэтому надеемся, что качество газона будет более-менее нормальное, чтобы показать качественный футбол.

Динамо Киев U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 Колос Ковалевка U-19 Игорь Костюк пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: ФК Динамо Киев
