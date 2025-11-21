Сергей РЕБРОВ о критике: «Сразу советы начинаются. Я справлюсь»

Наставник сборной Украины Сергей Ребров спокойно воспринимает критику своей работы в национальной команде.

«Я справлюсь, ведь не первый год работаю тренером. Как я уже говорил, не знаю ни одного тренера сборной Украины, которого бы не критиковали».

«Если выиграл, то все отлично, все сидят спокойно, а если где-то оступился – всегда начинаются сразу советы. Я привык», – сказал Ребров.

Сборная Украины завершила групповой этап отбора ЧМ-2026 на второй позиции в группе и теперь сыграет в плей-офф за выход на чемпионат мира.

В полуфинале соперником будет сборная Швеции, в случае успеха Украина сыграет против Польши или Албании.