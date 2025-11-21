Бернли сыграет с Челси в субботу в 14.30 по киевскому времени. Ждать беды?

У Лондонского Челси есть интересная победная серия в матчах АПЛ, которые начинались в субботу в 14:30 по киевскому времени.

Начиная с декабря 2023 года, лондонцы победили во всех 7 поединках, которые начинались в субботу.

Интересным фактом является то, что данная серия не самая длинная.

С мая 2021 по октябрь 2022 Манчестер Сити победил в 9 подобных матчах.

Челси также имеет в активе серию из 8 побед (январь-декабрь 2023).

Уже в субботу «синие» могут повторить свои достижения в матче против Бернли.

Победная серия Челси в матчах АПЛ, начинавшихся в субботу в 14:30 по киевскому времени

30.12.23: Лутон – Челси – 2:3

13.01.24: Челси – Фулхэм – 1:0

21.09.24: Вест Хэм Юнайтед – Челси – 0:3

23.11.24: Лестер Сити – Челси – 1:2

26.04.25: Челси – Эвертон – 1:0

30.08.25: Челси – Фулхэм – 2:0

18.10.25: Ноттингем Форест – Челси – 0:3