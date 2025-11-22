Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты и Металлист 1925 выбрали стартовые составы на матч Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 12:01 | Обновлено 22 ноября 2025, 12:16
257
0

Карпаты и Металлист 1925 выбрали стартовые составы на матч Премьер-лиги

Поединок чемпионата Украины состоится 22 ноября в 13:00 по киевскому времени

22 ноября 2025, 12:01 | Обновлено 22 ноября 2025, 12:16
257
0
Карпаты и Металлист 1925 выбрали стартовые составы на матч Премьер-лиги
Коллаж Sport.ua. Карпаты – Металлист 1925

В матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится 22 ноября, сыграют львовские «Карпаты» и харьковский «Металлист 1925».

Наставники команд – Владислав Лупашко и Младен Бартулович – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После 12-ти туров «Металлист 1925» разместился на девятой позиции в турнирной таблице, набрав 17 баллов. В активе «Карпат» – 18 очков, команда занимает восьмое место.

Карпаты: Домчак, Полегенько, Педросо, Адамюк, Сыч, Танда, Чачуа, Бруниньо, Пауло Виктор, Костенко, Краснопир

Металлист 1925: Варакута, Калюжный, Салюк, Антюх, Павлюк, Рашица, Литвиненко, Крупский, Шабанов, Забергджа, Мба

Стартовые составы на матч чемпионата Украины Карпаты Металлист 1925

По теме:
Вернидуб подтвердил переговоры с титулованным клубом в Европе
Первая лига. 17-й тур, 22 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая лига. 20-й тур, 22 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Металлист 1925 Карпаты - Металлист 1925 стартовые составы
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
Футбол | 21 ноября 2025, 12:23 7
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»

Бывший игрок сборной Польши – о матчах плей-офф квалификации ЧМ-2026

РЕБРОВ: «Мы не собираемся играть в Польше против Польши. Это ненормально»
Футбол | 21 ноября 2025, 15:15 42
РЕБРОВ: «Мы не собираемся играть в Польше против Польши. Это ненормально»
РЕБРОВ: «Мы не собираемся играть в Польше против Польши. Это ненормально»

Наставник сборной Украины прокомментировал выбор места проведения матчей квалификации ЧМ-2026

Арда Туран намерен вернуть в Шахтер украинца, который играет в Европе
Футбол | 22.11.2025, 10:22
Арда Туран намерен вернуть в Шахтер украинца, который играет в Европе
Арда Туран намерен вернуть в Шахтер украинца, который играет в Европе
Дарио СРНА: «Великий! Спасибо за все»
Футбол | 21.11.2025, 14:09
Дарио СРНА: «Великий! Спасибо за все»
Дарио СРНА: «Великий! Спасибо за все»
ФОТО. Андрей Шевченко поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы
Футбол | 22.11.2025, 07:24
ФОТО. Андрей Шевченко поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы
ФОТО. Андрей Шевченко поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Забарный поедет играть в экзотическую страну
Решение принято. Забарный поедет играть в экзотическую страну
20.11.2025, 13:31 4
Футбол
Американский супертяж: «Это мусор и просто издевательство над боксом»
Американский супертяж: «Это мусор и просто издевательство над боксом»
21.11.2025, 02:59
Бокс
Французский тренер вывел Гаити на ЧМ, хотя ни разу не был в этой стране
Французский тренер вывел Гаити на ЧМ, хотя ни разу не был в этой стране
21.11.2025, 11:00 4
Футбол
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
21.11.2025, 04:59 1
Бокс
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
20.11.2025, 14:43 15
Футбол
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
22.11.2025, 07:24 4
Футбол
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
21.11.2025, 05:05 10
Футбол
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
20.11.2025, 14:42 316
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем