Карпаты и Металлист 1925 выбрали стартовые составы на матч Премьер-лиги

В матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится 22 ноября, сыграют львовские «Карпаты» и харьковский «Металлист 1925».

Наставники команд – Владислав Лупашко и Младен Бартулович – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После 12-ти туров «Металлист 1925» разместился на девятой позиции в турнирной таблице, набрав 17 баллов. В активе «Карпат» – 18 очков, команда занимает восьмое место.

Карпаты: Домчак, Полегенько, Педросо, Адамюк, Сыч, Танда, Чачуа, Бруниньо, Пауло Виктор, Костенко, Краснопир

Металлист 1925: Варакута, Калюжный, Салюк, Антюх, Павлюк, Рашица, Литвиненко, Крупский, Шабанов, Забергджа, Мба

