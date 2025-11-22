Карпаты и Металлист 1925 выбрали стартовые составы на матч Премьер-лиги
Поединок чемпионата Украины состоится 22 ноября в 13:00 по киевскому времени
В матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится 22 ноября, сыграют львовские «Карпаты» и харьковский «Металлист 1925».
Наставники команд – Владислав Лупашко и Младен Бартулович – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.
После 12-ти туров «Металлист 1925» разместился на девятой позиции в турнирной таблице, набрав 17 баллов. В активе «Карпат» – 18 очков, команда занимает восьмое место.
Карпаты: Домчак, Полегенько, Педросо, Адамюк, Сыч, Танда, Чачуа, Бруниньо, Пауло Виктор, Костенко, Краснопир
Металлист 1925: Варакута, Калюжный, Салюк, Антюх, Павлюк, Рашица, Литвиненко, Крупский, Шабанов, Забергджа, Мба
Стартовые составы на матч чемпионата Украины Карпаты – Металлист 1925
