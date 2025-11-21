Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
21 ноября 2025, 15:56 | Обновлено 21 ноября 2025, 16:37
Нико наконец-то в Барселоне, но есть нюанс. Прогнозы на 13 тур Ла Лиги

5 из 7 последних недель закрыли в плюс

Нико наконец-то в Барселоне, но есть нюанс. Прогнозы на 13 тур Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Как понять, что Месси выиграл свою дуэль у Роналду? Нет, не по титулам со сборной или Золотым мячам. Есть более красноречивый маркер – комментарии футболистов «Барселоны» и «Реала». Годами ты, если оказывался в Каталонии, должен был отвечать на вопрос о том, кто лучше, фамилией Лео, если решил продолжить карьеру в Мадриде – Криштиану. Так было и во времена игры обоих в Испании, и даже после смены обоими прописки. Мбаппе год назад приходил в «Реал» как главный фанат Криша, например. Но первые ласточки уже летят: на днях Мастантуоно, звездный новичок «королевской» команды, сказал, что лучший – Месси. И ему не было стыдно. Немного начал оправдываться, потому что все-таки это до сих пор довольно необычно, но уже не побоялся. Потому что, видимо, трудно игнорировать очевидное. Победа Лео – слишком «чистая», чтобы делать вид, что ее не было. Даже игроки «Реала» не могут.

О звездах прошлого поговорили, Мастантуоно – звезда будущего, его также вспомнили. Квоты выполнены, так что дальше – только о делах настоящего. Как и всегда, перед туром Ла Лиги выкатываем текст с прогнозами на все его матчи. 5 из 7 последних выпусков рубрики были плюсовыми, в крайнем предсказали, в частности, перестрелку «Сельты» и «Барселоны» (ставили на «обе забьют по 2+» за 3.5 – сыграли 2:4). В очередной раз попробуем заработать.

21.11. Валенсия – Леванте, 1Х+ТБ1.5, кф. 1.58

В 2025 «Валенсия» провела дома в ЛЛ 17 матчей. Сколько проиграла? Только 5. Вот кому: «Реалу», «Атлетико», «Атлетику», «Вильярреалу» и «Овьедо». Кроме последнего, все – команды уровня ЛЧ. С более слабыми оппонентами команда максимум теряет 2 очка, не все 3. «Леванте» играет весело и дарит эмоции, но пока в сезоне одолел только «Жирону» и «Овьедо» – явных аутсайдеров. «Валенсия» сопернику такого уровня не проигрывает. Но забивать и пропускать наверняка планирует. В основном из-за приезжих: те провели через ТБ1.5 все 12 из 12 своих матчей в ЛЛ в этом сезоне. Даже низовые «Хетафе» и «Алавес» не заставили «Леванте» играть скучно. Не сможет и «Валенсия». Возможно, даже не станет пытаться, ведь и сама любит голы: 6 последних домашних матчей в Примере завершала с 2+.

22.11. Алавес – Сельта, Обе забьют, кф. 1.95

В прошлом сезоне «Сельта» и забила, и пропустила в 26 из 38 туров Ла Лиги. А летом вышла на рынок, чтобы подписать форварда Жутглу и вингера Сарагосу. Вроде бы приоритеты понятны, поэтому, если нет причин для обратного, в этом сезоне нужно стабильно ставить на «обе забьют» в матчах «Сельты». Сейчас это актуально, потому что команда отличилась в 11 турах ЛЛ подряд, в каждом из 6 последних официальных матчей – как минимум дважды. Вряд ли такую выдающуюся серию сумеет прервать скромный «Алавес». А вот забить «Сельте» должен, ведь отличился в 7 из 8 последних домашних матчей чемпионата Испании. Сейчас команда, которая никогда не была сильной, в форме, на 10 строчке таблицы – игра идет, поэтому должна набрать как можно больше очков, чтобы не волноваться за выживание. Чтобы претендовать на очки против «Сельты», придется забивать.

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group, является официальным беттинг-партнером ведущей футбольной лиги Испании — Ла Лиги — в Украине.

22.11. Барселона – Атлетик, Обе забьют, кф. 1.71

У «Барселоны» после 12 туров 15 пропущенных – это худший показатель среди клубов топ-8 таблицы. У «Осасуны», которая на 16 позиции, меньше (13). Пожалуй, ничего нового я вам о защите каталонцев не расскажу: там до сих пор не могут оправиться от потери Мартинеса. Лучше до приобретения нового центрального защитника не станет. «Атлетик», команда-участница ЛЧ, должен выжать из проблем соперника хотя бы 1 забитый мяч. В прошлом сезоне в Каталонии он забил, кстати. Правда, обе личные встречи в чемпионате сопернику проиграл, в обеих пропустил 2+. «Атлетик» имеет хорошую оборону, но нападение «Барсы» – одно из лучших в мире. У команды всегда кто-то травмирован, но она все равно забила в 12 из 12 туров. Дома вряд ли промолчит. «Атлетик», кстати, со старта сезона на ноль вне Бильбао сыграл только один раз.

22.11. Барселона – Атлетик, Нико Уильямс ТБ0.5, кф. 5

Попробуем рискнуть. Нико не является выдающимся бомбардиром, но он точно «решала». В прошлом туре пара футболистов атаки Бильбао имела 11 ударов и 0 голов, он – 1 попытку и 1 гол. Он с запасом лучший в клубе. Пока не травмировался, «Атлетик» выигрывал все матчи в начале сезона. А после его травмы и до крайнего тура, где снова затащил Нико, Бильбао победил только 1 раз в 8 поединках чемпионата. Этой команде нужны забитые Уильямса, потому что без них и его безумного вклада она на результат вообще не претендует. А сейчас еще старший брат Нико травмирован, поэтому в Барселоне команда будет искать мячом своего лидера. Будет находить. В том числе за спинами высокой линии обороны соперника. Нико будет иметь шансы. А еще будет крайне мотивирован доказать «Барсе» после сорвавшегося трансфера, что ему хорошо и в Бильбао. Верю в его гол.

22.11. Осасуна – Реал Сосьедад, Ф1(0), кф. 1.86

В таблице «Осасуна» ниже, но и ее календарь на старте сезона – тяжелее. Проиграла аж 7 раз в 12 турах, но кому? Например, «Реалу», «Вильярреалу», «Бетису», «Атлетико» и «Сельте». Вообще все, кому проиграла «Осасуна», выше «Сосьедада» в таблице. То есть она максимально последовательна: остается без очков только тогда, когда слабее оппонента. Разве слабее «Сосьедада»? В прошлом сезоне финишировала выше в таблице. А сейчас еще и дома сыграет, а это ого-го какой аргумент! «Сосьедад» в сезоне вне Сан-Себастьяна не побеждал. С учетом концовки прошлого сезона коллектив в гостях не выигрывает в Ла Лиге уже 10 туров... С середины декабря прошлого года одолел на чужом поле только 1 клуб Примеры, и это «Лас-Пальмас», который из нее вылетел. Надо играть против «Сосьедада» – это и делаю.

22.11. Вильярреал – Мальорка, Ф2(+1.5), кф. 1.64

«Вильярреал» сильнее, это понятно. Но 1.44 на его победу – это слишком. В прошлом сезоне ЛЛ без учета «классического» трио лучший показатель выигрышей в чемпионате – 20. Кстати, это был именно «Вильярреал». И 12 из 20 побед – минимальные. После того удачного сезона «субмарина» продала Баэну и Барри, поэтому нетрудно предположить: команда, которая и так не штамповала уверенные победы, не будет стабильно выигрывать с разницей в 2+ голов без проданных топов. Перед паузой на матчи сборных даже не забила «Пафосу» (0:1). «Мальорка» привезет на матч оборонительный план, поэтому «Вильярреалу» будет нелегко. Гости плохо стартовали в сезоне, но Ф(+1.5) удержали в 10 из 12 первых туров Примеры, в прошлом сезоне – в 16 из 19 выездов. Букмекер слишком верит в «субмарину». Если та и победит, то, скорее всего, с минимальным счетом.

23.11. Овьедо – Райо Вальекано, Ф2(0), кф. 1.52

Не буду придумывать велосипед. «Овьедо» – команда не уровня Примеры. Да, получил повышение, но только в плей-офф Сегунды. После этого в основном проигрывал в Ла Лиге, а затем сменил тренера – и стало еще хуже. С новым наставником «Овьедо» не выиграл ни разу с 4 попыток, но главное – то, что ужасно оборонялся. Пропустил на отрезке только 6 голов, но по xGA наиграл аж на 9.98! Это худший показатель на отрезке в Примере. Короче, команда тонет. И ничего не поможет, потому что не хватает прежде всего класса исполнителей. Еще такой нюанс: дома коллектив почему-то пытается играть смело. Даже против «Барселоны» в прессинг шел. То есть подставляется. «Райо» должен этим воспользоваться. Не беру «чистую» победу гостей только потому, что «Вальекано» в этом сезоне уже не дожимал в матчах, где имел ощутимое игровое преимущество.

23.11. Бетис – Жирона, 1 тайм: Х2, кф. 1.71

Сегодня не будет моих любимых угловых, поэтому квоту на очень странные (читай: креативные) варианты выполню другим образом. «Бетис» прекрасно играет в футбол, а «Жирона» – аутсайдер, но это ленивый разбор. Давайте по-другому: фаворит в прошлом сезоне победил только в 50% матчей Ла Лиги, а андердог уступил только в 3 из 9 крайних поединков чемпионата. Здесь не намечается разгром. А у нас еще и есть интересный тренд: «Жирона» хорошо играет до перерыва. После нее не хватает хорошей скамейки запасных, но до – команда управляемая. В 6 из 7 последних туров каталонцы не проиграли первый тайм, в гостях – 4 раза подряд. У «Бетиса» все наоборот: он даже не забил в 4 из 5 предыдущих поединков чемпионата до перерыва. Кстати, в прошлом сезоне также было немного выигранных первых половин, только 11. Хороший вариант, чтобы сыграть против фаворита.

23.11. Хетафе – Атлетико, К2 забьет 1-2 гола, кф. 1.57

Люблю варианты с мультиголами в Испании. Почему хорош именно этот? Из-за «Хетафе»: он почти никогда не пропускает много. В прошлом сезоне не сдержал «Реал», «Барселону» и «Атлетико» в 6 из 6 матчей чемпионата, но 3+ пропустил только в одном из этих поединков. Класса не хватает, чтобы сыграть в защите идеально, но чтобы избежать больших проблем – вполне. Недавно «Хетафе» проиграл 0:1 «Реалу» на этом же поле, кстати. В 6 из 7 последних туров пропустил, во всех таких матчах – максимум дважды. Очень стабильно. «Атлетико» с Альваресом в ворота «Хетафе» также забьет, но вряд ли много: до сих пор в сезоне мадридцы 3+ раз за 90 минут отличались только дома. В гостях провели в Ла Лиге 5 матчей – и во всех сыграла нужная нам ставка. «Хетафе» дома, кстати, занес 4 прохода по ней подряд.

23.11. Эльче – Реал Мадрид, Ф2(-1.5), кф. 1.95

Меня развлекают комментарии футболистов «Эльче» перед матчем: видел, как кто-то даже сказал, что они могут победить «Реал». А что мы имеем на самом деле? Мадридцы без учета матчей с «Атлетико» и «Барсой» победили в 16 из 17 последних туров ЛЛ. То есть никто в Испании так стабильно не берет «свои» очки, как «Реал». Возможно, даже никто в топ-чемпионатах на таком отрезке. И вот единственная потеря произошла в последнем туре Примеры. Какова вероятность, что мадридцы допустят еще одну подряд? Небольшая. Тем более, что единственная была против «Райо» (0:0) – участника еврокубков, а «Эльче» – лишь новичок чемпионата. К тому же, играющий. Это хорошо в большинстве матчей, но для дуэлей против лучших – нет. Накажут за желание разыгрывать коротко и прессинговать. 3 недели назад этот «Эльче» без шансов уступил «Барсе» (1:3).

24.11. Эспаньол – Севилья, Х2, кф. 1.74

Как по мне, «Эспаньол» закончился. Команда сильно стартовала и проиграла только в 2 из 10 первых матчей чемпионата. А сейчас 2 поражения в 2 крайних. И не сказать, что что-то сломалось: просто не может коллектив стабильно прыгать выше головы. В прошлом сезоне этот состав едва не вылетел: почему теперь он должен идти высоко? Тем более после потери топ-вратаря Гарсии... Жизнь не становится легче еще и из-за травмы Пуадо – форварда с 12+4 по гол+пас в прошлом сезоне Ла Лиги. «Эспаньол» перебрал на старте сезона – а сейчас постепенно будет падать все ниже в таблице. «Севилья» имеет лучший состав, поэтому должна брать свое в Каталонии. В прошлом туре победила, а в гостях в этом сезоне ЛЛ – уже трижды. Только «Барселона» и «Реал» выигрывают вне дома чаще, поэтому комплекса выездных матчей у команды нет. «Эспаньолу» на его поле не проиграла 6 раз подряд.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.

По теме:
Валенсия – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Когда играет Барселона? Прогнозы на 13-й тур Ла Лиги 2025/26
Левандовски дает Барсе π, а Райо Реалу – домашку. Обзор 12 тура Ла Лиги
Ла Лига - betking
Яся Ле
Яся Ле Sport.ua
rizzo
Мастантуоно аргентинець, що він ще може сказати? Що Марадона гірший за Пеле? Порівнювати Кріша та Лео це все одно що порівнювати непорівнюване. Кріш -  космополіт та егоїст в гарному сенсі, Лео - більш командний гравець, але крім Барси та збірної більше ніде не грав роль діаманта в оправі. Ми маємо бути вдячними доліі, що нам випало спостерігати довгий час за цим суперництвом.
