Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер обратился к Фернандиньо после завершения карьеры
Украина. Премьер лига
21 ноября 2025, 16:03 |
937
0

Шахтер обратился к Фернандиньо после завершения карьеры

Донецкий клуб поблагодарил бразильца за годы, проведенные в клубе

21 ноября 2025, 16:03 |
937
0
Шахтер обратился к Фернандиньо после завершения карьеры
ФК Шахтер. Фернандиньо

Донецкий «Шахтер» отреагировал на решение легендарного бразильского полузащитника Фернандиньо завершить профессиональную карьеру футболиста:

«Легенда навсегда. Спасибо за все, Ферно!

Фернандиньо официально объявил о завершении игровой карьеры.

Его присутствие в раздевалке, энергия на поле и сила в каждом матче стали неотъемлемой частью ДНК «Шахтера». Он был настоящим лидером, который всегда боролся за команду до последней минуты. Тем, кто никогда не боялся вызовов. Тем, кто брал на себя ответственность в самые нужные моменты.

Честность, характер, огромная преданность эмблеме и футболу – именно такой была его карьера.

8 лет в «Шахтере», 14 выигранных трофеев, 284 матча и 53 гола за клуб.

Спасибо за невероятную карьеру и вклад в победы «Шахтера»! Легенда навсегда!»

По теме:
Тренер Шахтера про молодого форварда: «Снова превзошел все ожидания»
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Фернандиньо Шахтер Донецк завершение карьеры Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 20 ноября 2025, 23:32 0
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Миланское и лондонское дерби, раздражитель для Барсы, проблема для Дортмунда

Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Футбол | 20 ноября 2025, 18:50 17
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026

Эксперты оценивают шансы команды Реброва как 42.6% вероятности

РЕБРОВ: «Мы не собираемся играть в Польше против Польши. Это ненормально»
Футбол | 21.11.2025, 15:15
РЕБРОВ: «Мы не собираемся играть в Польше против Польши. Это ненормально»
РЕБРОВ: «Мы не собираемся играть в Польше против Польши. Это ненормально»
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Футбол | 21.11.2025, 09:40
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Ребров высказался о матче со Швецией в плей-офф отбора ЧМ-2026
Футбол | 21.11.2025, 15:03
Ребров высказался о матче со Швецией в плей-офф отбора ЧМ-2026
Ребров высказался о матче со Швецией в плей-офф отбора ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
20.11.2025, 14:42 319
Футбол
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
20.11.2025, 15:05 9
Футбол
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
20.11.2025, 07:53 3
Бокс
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
20.11.2025, 14:17 7
Футбол
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
20.11.2025, 08:22 18
Футбол
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
21.11.2025, 04:59 1
Бокс
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
20.11.2025, 05:05 1
Другие виды
Дерек ЧИСОРА: «Этот супертяжеловес погасит ему свет за один раунд»
Дерек ЧИСОРА: «Этот супертяжеловес погасит ему свет за один раунд»
20.11.2025, 20:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем