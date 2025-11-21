Шахтер обратился к Фернандиньо после завершения карьеры

Донецкий «Шахтер» отреагировал на решение легендарного бразильского полузащитника Фернандиньо завершить профессиональную карьеру футболиста:

«Легенда навсегда. Спасибо за все, Ферно!

Фернандиньо официально объявил о завершении игровой карьеры.

Его присутствие в раздевалке, энергия на поле и сила в каждом матче стали неотъемлемой частью ДНК «Шахтера». Он был настоящим лидером, который всегда боролся за команду до последней минуты. Тем, кто никогда не боялся вызовов. Тем, кто брал на себя ответственность в самые нужные моменты.

Честность, характер, огромная преданность эмблеме и футболу – именно такой была его карьера.

8 лет в «Шахтере», 14 выигранных трофеев, 284 матча и 53 гола за клуб.

Спасибо за невероятную карьеру и вклад в победы «Шахтера»! Легенда навсегда!»