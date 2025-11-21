Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
21 ноября 2025, 15:03 |
Ребров высказался о матче со Швецией в плей-офф отбора ЧМ-2026

Коуч «сине-желтых» считает, что шансы команд примерно равны

Ребров высказался о матче со Швецией в плей-офф отбора ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на жеребьевку плей-офф раунда отбора в ЧМ-2026, где наша национальная команда встретится со Швецией.

«Важно, в каких кондициях к этим матчам подойдут команды. Что касается отборочного цикла, то сборная Швеции свои матчи там тоже не играла в оптимальном составе – всегда были травмированы игроки, которые важны для шведов. Очень важно, как к марту подойдет и Украина, и Швеция, но я надеюсь, что шансы равны. Жеребьевка получилась именно такой... Надо готовиться и играть с такими эмоциями, как мы играли против Исландии», – сказал Ребров.

В случае победы Украина сыграет за путевку на ЧМ с победителем пары Польша – Албания. Украина проведет финальный матч 31 марта тоже на условно домашнем стадионе.

В плей-офф примут участие 12 команд, занявших вторые места в группах, а также 4 победителя своих квартетов Лиги наций. Все 16 участников поделены на 4 пути. На каждом пути состоится один полуфинал и один финал. Полуфиналы назначены на 26 марта, финалы – на 31 марта 2026 года.

По теме:
Ребров – о матче со Швецией: «Нужно выбрать тех, кто будет играть в марте»
РЕБРОВ: «Мы не собираемся играть в Польше против Польши. Это ненормально»
Дулуб назвал важный фактор, который поможет сборной Украины одолеть Швецию
Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
