Вернидуб провел переговоры с многократным чемпионом. Есть результат
Известный тренер заинтересовал «Лудогорец»
14-кратный чемпион Болгарии «Лудогорец» выразил желание нанять известного украинского тренера.
По информации ТаТоТаке, в середине ноября представители «Лудогорца» сделали предложение Юрию Вернидубу, и в течение последней недели стороны находились в процессе консультаций и переговоров. Однако отмечается, что клубу и тренеру не удалось достичь соглашения.
В этом году Вернидуб расстался с «Кривбассом». За рубежом он ранее тренировал молдавский «Шериф» и белорусский «Шахтер».
Ранее Юрий Вернидуб отреагировал на критику главного судьи матча «Шахтер» – «Динамо» от Александра Шовковского.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ива Морич будет выступать под флагом Хорватии
Украинец в третий раз может провести бой против Фьюри