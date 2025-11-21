Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вернидуб провел переговоры с многократным чемпионом. Есть результат
Чемпионат Украины
21 ноября 2025, 14:33
Вернидуб провел переговоры с многократным чемпионом. Есть результат

Известный тренер заинтересовал «Лудогорец»

ФК Кривбас. Юрий Вернидуб

14-кратный чемпион Болгарии «Лудогорец» выразил желание нанять известного украинского тренера.

По информации ТаТоТаке, в середине ноября представители «Лудогорца» сделали предложение Юрию Вернидубу, и в течение последней недели стороны находились в процессе консультаций и переговоров. Однако отмечается, что клубу и тренеру не удалось достичь соглашения.

В этом году Вернидуб расстался с «Кривбассом». За рубежом он ранее тренировал молдавский «Шериф» и белорусский «Шахтер».

Ранее Юрий Вернидуб отреагировал на критику главного судьи матча «Шахтер» – «Динамо» от Александра Шовковского.

Дмитрий Олийченко
