Вернидуб провел переговоры с многократным чемпионом. Есть результат

14-кратный чемпион Болгарии «Лудогорец» выразил желание нанять известного украинского тренера.

По информации ТаТоТаке, в середине ноября представители «Лудогорца» сделали предложение Юрию Вернидубу, и в течение последней недели стороны находились в процессе консультаций и переговоров. Однако отмечается, что клубу и тренеру не удалось достичь соглашения.

В этом году Вернидуб расстался с «Кривбассом». За рубежом он ранее тренировал молдавский «Шериф» и белорусский «Шахтер».

Ранее Юрий Вернидуб отреагировал на критику главного судьи матча «Шахтер» – «Динамо» от Александра Шовковского.